俄罗斯联邦政府向国家杜马提交了一项法案，该法案将允许与国防部签订为期一年及以上合同、参与对乌克兰战争的公民提前结束破产程序，并免除其不超过1000万卢布的债务。

该优惠政策将适用于2026年11月1日前启动的破产案件，包括庭外程序。

该政策将在法律生效后，适用于被动员人员、应征入伍者及其他合同制军人。

此外，计划允许新签约的合同制军人保留价值不超过1000万卢布的财产。 超出该限额的资产可通过拍卖变现。同时，该豁免不适用于赡养费、工资欠款、人身伤害赔偿、精神损害赔偿以及犯罪造成的损失。

该倡议是在俄军遭受重大损失且新兵招募形势趋于稳定的背景下提出的。据德国国际安全问题研究所估算，自2026年春季以来，俄罗斯每月招募约3万至3.1万名合同制军人。

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京可能会推迟在俄罗斯境内进行大规模强制动员，因为克里姆林宫正在评估，加强远程打击是否有助于实现对乌克兰战争中设定的目标。战争研究所（ISW）的分析报告中提到了这一点。

在俄罗斯基洛夫州的一个市辖区，当地企业被强制要求签署协议，承诺在动员工作中完成指定任务。若拒绝，企业可能被限制为员工申请免服兵役。

在侵略国俄罗斯，人们因担心新一轮动员及可能实施的出境限制而试图前往国外。 据反战项目“方舟”的数据，自今夏以来，关于紧急协助移民的请求数量增长了近八倍，Euronews报道称。

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