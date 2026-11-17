Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволит досрочно завершать процедуру банкротства и списывать долги в размере до 10 млн рублей гражданам, подписавшим контракт с Минобороны сроком от одного года для участия в войне против Украины.

Льгота будет распространяться на дела о банкротстве, возбужденные до 1 ноября 2026 года, в том числе и на внесудебные процедуры.

Она будет распространяться на мобилизованных, призывников и других контрактников после вступления закона в силу.

Также новым контрактникам планируют оставлять имущество стоимостью до 10 млн рублей. Активы, превышающие этот лимит, смогут продать на торгах. В то же время списание не коснется алиментов, задолженности по зарплате, возмещения вреда жизни и здоровью, морального вреда и убытков от преступлений.

Инициативу продвигают на фоне значительных потерь российской армии и стабилизации набора новобранцев. По оценкам немецкого Института проблем международной безопасности, с весны 2026 года Россия привлекает около 30–31 тысячи контрактников ежемесячно.

Российский диктатор Владимир Путин может откладывать масштабную принудительную мобилизацию в России, пока Кремль оценивает, позволит ли усиление дальнобойных ударов достичь поставленных целей в войне против Украины. Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW).

В одном из муниципальных округов Кировской области России местный бизнес обязывают подписывать соглашения о выполнении задач в рамках мобилизационной работы. В случае отказа предприятиям могут ограничить возможность бронировать работников от призыва.

В России, государстве-агрессоре, люди пытаются выехать за границу из-за опасений новой мобилизации и возможных ограничений на выезд. По данным антивоенного проекта «Ковчег», количество запросов о срочной помощи с эмиграцией с начала лета выросло почти в восемь раз, сообщает Euronews.

Читай нас в