Obywatel Indii, Randawa Gurprit Singh, który przyjechał do Rosji na podstawie wizy turystycznej w poszukiwaniu pracy jako kierowca, znalazł się na froncie, a następnie poddał się ukraińskim siłom zbrojnym.

Jak twierdzi, ofertę pracy w fabryce odzieży znalazł na Facebooku.

Rekruterzy załatwili mu wizę, kupili bilety i przelali 500 dolarów na przejście kontroli granicznej. Jednak po przybyciu do Rosji mężczyzna wraz z innymi obcokrajowcami został zmuszony do podpisania kontraktów wojskowych.

Singha został przydzielony do 589. pułku strzelców zmotoryzowanych. Podczas szkolenia na poligonie był świadkiem brutalnego traktowania obcokrajowców, którzy próbowali uniknąć służby. Jak twierdzi, jednego z uciekinierów zastrzelono, a drugiego przywiązano do słupa i zabroniono mu podawać jedzenie i wodę.

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Na początku października Hindus został wysłany w kierunku Pokrowskiego. Po ostrzale, w wyniku którego zginęło dwóch obcokrajowców, a rosyjscy żołnierze odmówili mu schronienia, Singh postanowił poddać się ukraińskim obrońcom.

Z niewoli wezwał swoich rodaków, by nie wierzyli w rosyjskie obietnice dotyczące zatrudnienia.

Źródło: „Chcę żyć”.

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