Видео: Индиец оказался на войне против Украины после того, как его обманом заманили на работу в Россию
Гражданин Индии Рандава Гурприт Сингх, приехавший в Россию по туристической визе в поисках работы водителем, оказался на фронте и впоследствии сдался в украинский плен.
По его словам, предложение о работе на швейной фабрике он нашел в Facebook.
Вербовщики оформили ему визу, купили билеты и перевели 500 долларов для прохождения пограничного контроля. Однако по прибытии в Россию мужчину вместе с другими иностранцами заставили подписать военные контракты.
Сингха зачислили в 589-й мотострелковый полк. Во время подготовки на полигоне он стал свидетелем жестокого обращения с иностранцами, которые пытались уклониться от службы. По его словам, одного беглеца застрелили, а другого привязали к столбу и запретили давать ему еду и воду.
В начале октября индийца отправили на Покровское направление. После обстрела, в ходе которого погибли двое иностранцев, а российские военные отказались пустить его в укрытие, Сингх решил сдаться украинским защитникам.
Из плена он призвал соотечественников не верить российским обещаниям о трудоустройстве.
Источник: «Хочу жить».
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