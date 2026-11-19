Гражданин Индии Рандава Гурприт Сингх, приехавший в Россию по туристической визе в поисках работы водителем, оказался на фронте и впоследствии сдался в украинский плен.

По его словам, предложение о работе на швейной фабрике он нашел в Facebook.

Вербовщики оформили ему визу, купили билеты и перевели 500 долларов для прохождения пограничного контроля. Однако по прибытии в Россию мужчину вместе с другими иностранцами заставили подписать военные контракты.

Сингха зачислили в 589-й мотострелковый полк. Во время подготовки на полигоне он стал свидетелем жестокого обращения с иностранцами, которые пытались уклониться от службы. По его словам, одного беглеца застрелили, а другого привязали к столбу и запретили давать ему еду и воду.

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В начале октября индийца отправили на Покровское направление. После обстрела, в ходе которого погибли двое иностранцев, а российские военные отказались пустить его в укрытие, Сингх решил сдаться украинским защитникам.

Из плена он призвал соотечественников не верить российским обещаниям о трудоустройстве.

Источник: «Хочу жить».

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