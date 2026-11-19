В оккупированном Крыму с пятницы, 20 ноября 2026 года, планируется запустить пассажирские катера через Керченский пролив для перевозки людей после повреждения моста. Переправлять легковые автомобили этими судами не будут, а пассажирам запретят проносить на борт бензин в канистрах. Об этом сообщил советник так называемого «главы» оккупированного полуострова Олег Крючков.

По его словам, логистика переправы предусматривает мультимодальное сообщение: пассажиров будут доставлять автобусами до порта «Крым» в Керчи, откуда катера будут направляться в порт «Кавказ» на Таманском полуострове. На другом берегу людей будут пересаживать на автобусы до Тамани или Краснодара — в зависимости от приобретенных билетов. Проезд на катерах оккупационная администрация обещает сделать бесплатным.

В то же время в ближайшее время паромов для перевозки частного автотранспорта на переправе не будет. Дополнительным препятствием для стабильной работы маршрута являются погодные условия — из-за штормов в Керченском проливе движение катеров может останавливаться по несколько раз в неделю. В частности, 19 ноября оккупанты уже приостанавливали паромное сообщение из-за непогоды с порывами ветра до 22 метров в секунду и волнами высотой 1,2 метра.

Источник: российские СМИ.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся атаке. OSINT-ресурсы сообщили о падении автомобильной арки переправы в воду, в то время как назначенные РФ оккупационные власти Крыма объявили о приостановке движения транспорта по мосту.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным Мадяр опубликовал изображения беспилотников, которые использовались для поражения Керченского моста 17 ноября. Он также раскрыл подразделения, задействованные в совместной операции.

Российский диктатор Владимир Путин встретился с министром транспорта Дмитрием Ядровым вскоре после атаки беспилотников на Крымский мост, однако не поинтересовался последствиями удара. Вместо этого во время встречи в Кремле обсуждали развитие транспортной отрасли и улучшение железнодорожных перевозок, хотя из-за атаки поезда задерживаются

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