在被占领的克里米亚，计划从2026年11月20日（星期五）起，在克里米亚大桥受损后，开通穿越刻赤海峡的客运船只以运送乘客。 这些船只将不运送私家车，且禁止乘客携带汽油罐登船。据被占领半岛所谓“首脑”的顾问奥列格·克留奇科夫透露。

据他介绍，渡轮运输的物流方案将采用多式联运：乘客将乘坐大巴抵达克里米亚的“克里米亚”港，随后乘快艇前往塔曼半岛的“高加索”港。 在对岸，乘客将根据所购车票，转乘巴士前往塔曼或克拉斯诺达尔。占领当局承诺，渡轮本身将免费通行。

与此同时，近期该渡口将不会有用于运输私家车的渡轮。天气条件是该航线稳定运营的另一障碍——由于刻赤海峡的暴风雨，快艇的航行每周可能会中断数次。 特别是，11月19日，占领方曾因恶劣天气（阵风高达每秒22米，浪高1.2米）而暂停了渡轮服务。

来源：俄罗斯媒体。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。OSINT资源报道称，该桥的汽车通道拱形结构坠入水中，而俄罗斯任命的克里米亚占领当局则宣布暂停大桥的交通通行。

无人机系统部队指挥官罗伯特·布罗夫迪（代号马贾尔）公布了11月17日用于打击刻赤大桥的无人机图像。他还披露了参与此次联合行动的部队。

在无人机袭击克里米亚大桥后不久，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京会见了交通部长德米特里·亚德罗夫，但他并未过问此次袭击的后果。 相反，在克里姆林宫的会晤中，双方讨论了交通行业的发展和铁路运输的改善，尽管由于此次袭击，列车运行受到延误

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