W okupowanym Krymie od piątku, 20 listopada 2026 roku, planuje się uruchomienie promów pasażerskich przez Cieśninę Kerczeńską w celu przewozu osób po uszkodzeniu mostu. Statki te nie będą przewozić samochodów osobowych, a pasażerom zabronione będzie wnoszenie na pokład benzyny w kanistrach. Poinformował o tym doradca tzw. „szefa” okupowanego półwyspu Oleg Kruczkow.

Według niego logistyka przeprawy zakłada transport multimodalny: pasażerów będą dowozić autobusami do portu „Krym” w Kerczu, skąd łodzie będą płynąć do portu „Kaukaz” na półwyspie Taman. Na drugim brzegu pasażerowie będą przesiadać się do autobusów jadących do Tamany lub Krasnodaru — w zależności od zakupionych biletów. Administracja okupacyjna obiecuje, że przejazd samymi łodziami będzie bezpłatny.

Jednocześnie w najbliższym czasie na przeprawie nie będzie promów do przewozu prywatnych pojazdów. Dodatkową przeszkodą dla stabilnego funkcjonowania trasy są warunki pogodowe — z powodu sztormów w Cieśninie Kerczeńskiej ruch łodzi może być wstrzymywany nawet kilka razy w tygodniu. W szczególności 19 listopada okupanci zawiesili już połączenia promowe z powodu złej pogody, przy porywach wiatru dochodzących do 22 metrów na sekundę i falach o wysokości 1,2 metra.

Źródło: rosyjskie media.

W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie znalazł się pod ostrzałem. Źródła OSINT poinformowały o wpadnięciu do wody samochodowego łuku mostu, podczas gdy wyznaczone przez RFW władze okupacyjne Krymu ogłosiły wstrzymanie ruchu transportowego na moście.

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Brovdi, o pseudonimie Madyar, opublikował zdjęcia dronów, które wykorzystano do uderzenia na most kerczeński 17 listopada. Ujawnił również jednostki zaangażowane we wspólną operację.

Rosyjski dyktator Władimir Putin spotkał się z ministrem transportu Dmitrijem Jadrowym wkrótce po ataku dronów na most krymski, jednak nie zapytał o skutki uderzenia. Zamiast tego podczas spotkania w Kremlu omawiano rozwój branży transportowej oraz usprawnienie przewozów kolejowych, mimo że z powodu ataku pociągi miały opóźnienia

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