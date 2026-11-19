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Громадянин Індії Рандава Гурпріт Сингх, який приїхав до Росії за туристичною візою в пошуках роботи водієм, опинився на фронті та згодом здався в український полон.

За його словами, пропозицію роботи на фабриці одягу він знайшов у Facebook.

Вербувальники оформили йому візу, придбали квитки та переказали $500 для проходження прикордонного контролю. Однак після прибуття до Росії чоловіка разом з іншими іноземцями змусили підписати військові контракти.

Сингха зарахували до 589-го мотострілецького полку. Під час підготовки на полігоні він став свідком жорстокого поводження з іноземцями, які намагалися уникнути служби. За його словами, одного втікача застрелили, а іншого прив’язали до стовпа та заборонили давати йому їжу й воду.

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На початку жовтня індійця відправили на Покровський напрямок. Після обстрілу, під час якого загинули двоє іноземців, а російські військові відмовилися пустити його до укриття, Сингх вирішив здатися українським захисникам.

Із полону він закликав співвітчизників не вірити російським обіцянкам щодо працевлаштування.

Джерело: «Хочу жить».

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