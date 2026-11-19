W czwartek, 19 listopada 2026 roku, rosyjski dron zaatakował zakład przemysłowy w mieście Kremenczuk w obwodzie poltawskim. Poinformował o tym szef poltawskiej obwodowej administracji wojskowej Witalij Dyakivnych.

Według władz obwodowych do służb ratowniczych nie wpłynęły żadne zgłoszenia dotyczące osób rannych lub zabitych w wyniku ataku. Informacje na temat skali zniszczeń oraz nazwy zakładu nie są na razie ujawniane.

Źródło: Obwodowa Administracja Wojskowa w Połtawie, Witalij Dyakivnych.

W czwartek, 19 listopada 2026 roku, rosyjskie wojska przeprowadziły nalot na miejscowość Mirne w gminie Słowiańska w obwodzie donieckim, używając bomby lotniczej FAB-250. W wyniku ataku rannych zostało starsze małżeństwo — 80-letni mężczyzna i 78-letnia kobieta.

W czwartek, 19 listopada, rosyjskie wojska zaatakowały Izium w obwodzie charkowskim. W wyniku uderzenia zniszczono klatkę schodową budynku wielorodzinnego; pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Co najmniej 12 osób odniosło obrażenia, w tym czworo dzieci.

Rano 19 listopada rosyjskie drony zaatakowały infrastrukturę cywilną w Szostce w obwodzie sumskim. W wyniku uderzenia zniszczono dwa budynki niemieszkalne, a kolejne cztery budynki wielorodzinne uległy uszkodzeniom.

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