В четверг, 19 ноября 2026 года, российский беспилотник атаковал промышленное предприятие в городе Кременчуге Полтавской области. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

По данным областных властей, обращений в экстренные службы о пострадавших или погибших в результате атаки не поступало. Информация о масштабах разрушений и названии предприятия пока не разглашается.

Источник: Полтавская областная военная администрация, Виталий Дякивнич.

В четверг, 19 ноября 2026 года, российские войска нанесли авиационный удар по поселку Мирное Славянской общины в Донецкой области с применением авиабомбы ФАБ-250. В результате атаки ранения получила пожилая супружеская пара — 80-летний мужчина и 78-летняя женщина.

Российские войска в четверг, 19 ноября, атаковали Изюм в Харьковской области. В результате удара разрушен подъезд многоквартирного дома, под завалами могут находиться люди. По меньшей мере 12 человек пострадали, среди них — четверо детей.

Утром 19 ноября российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Шостки Сумской области. В результате удара разрушены два нежилых помещения, ещё четыре многоквартирных дома получили повреждения.

Читай нас в