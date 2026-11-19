Rosyjski rynek akcji załamał się w czwartek, 19 listopada, po zakończeniu wizyty Putina w chińskim Shenzhenie, gdzie uczestniczył w szczycie APEC oraz w trójstronnym spotkaniu z przywódcami USA i Chin – Donaldem Trumpem i Xi Jinpingiem. Pesymizm wśród przedsiębiorców wynikał z braku konkretnych postępów w sprawie zakończenia wojny przeciwko Ukrainie.

Indeks Moskiewskiej Giełdy spadł w ciągu dnia o 2,19% — do 2415,7 punktów, a w trakcie sesji spadł do miesięcznego minimum wynoszącego 2404,8 punktu, tracąc w ciągu dwóch dni wizyty Putina w Shenzhen 200 mld rubli kapitalizacji, czyli 3,7%. Spadki dotknęły szereg dużych spółek: akcje „Gazpromu” potaniały o 3,3%, „Rosnieftu” — o 2,4%, „Novateku” — o 3,6%, „Severstali” — o 3,8%, a NLMK — o 3,9%.

Analitycy z „Vector Capital” wskazują, że głównym rozczarowaniem dla inwestorów był brak konkretnych porozumień dotyczących Ukrainy po zakończeniu trójstronnego spotkania, podczas którego przywódcy ograniczyli się do deklaracji w sprawie reformy ONZ, immunitetu przywódców przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym oraz odrzucenia wojny nuklearnej. Podczas konferencji prasowej Putin obiecał Ukrainie „bolesny cios” w odpowiedzi na uszkodzenie mostu krymskiego, postawił żądania dotyczące pozostałych terytoriów obwodu donieckiego oraz przyznał, że nie osiągnięto porozumienia w sprawie nowego trójstronnego spotkania.

Ekspert Instytutu Technologii Finansowo-Inwestycyjnych Ołeksij Prymak zauważył, że biznes potrzebuje praktycznych rozwiązań — w szczególności dotyczących płatności, dostaw sprzętu, ubezpieczeń i handlu — podczas gdy ze strony Chin nie pojawiły się żadne sygnały dotyczące złagodzenia sankcji. Jednocześnie, według danych zachodnich służb wywiadowczych przytoczonych przez gazetę „The New York Times”, pomimo aktywności dyplomatycznej Kreml zamierza kontynuować wojnę co najmniej do końca zimy, licząc na postępy na wschodzie Ukrainy oraz wywieranie presji na Kijów za pomocą ataków dronów i rakiet.

Źródło: Vector Capital.

Przypomnijmy, że Trump i Putin zakończyli spotkanie w Shenzhen bez wspólnego oświadczenia dla prasy.

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