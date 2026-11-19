11月19日（周四），在普京结束对中国深圳的访问——期间他出席了亚太经合组织（APEC）峰会，并与美国总统唐纳德·特朗普及中国国家主席习近平举行了三方会晤——后，俄罗斯股市大幅下跌。 由于在解决乌克兰战争问题上未取得具体进展，市场情绪转为悲观。

莫斯科交易所指数当日下跌2.19%，收于2415.7点， 盘中一度跌至2404.8点的月度低点，在普京访问深圳的两天内，市场总市值蒸发了2000亿卢布，跌幅达3.7%。 多家大型企业股价均受拖累：“俄罗斯天然气工业股份公司”股价下跌3.3%，“俄罗斯石油公司”下跌2.4%，“诺瓦泰克”下跌3.6%， “塞韦尔斯塔利”下跌3.8%，而NLMK下跌3.9%。

“向量资本”的分析师指出，令投资者最失望的是，在三方会晤结束后，各方未能就乌克兰问题达成具体协议，各国领导人仅发表了关于联合国改革、 领导人享有国际刑事法院豁免权以及拒绝发动核战争的声明。 在新闻发布会上，普京承诺将对克里米亚大桥遭破坏一事给予乌克兰“沉重打击”，就顿涅茨克州其余领土提出了要求，并承认尚未就新一轮三方会谈达成共识。

金融与投资技术研究所专家奥列克西·普里马克指出，商界需要切实可行的解决方案——特别是关于支付、设备供应、保险和贸易方面的——而中国方面尚未发出任何放宽制裁的信号。 与此同时，据《纽约时报》援引西方情报机构的消息称，尽管克里姆林宫在外交上十分活跃，但其仍打算将战争持续至至少今冬结束，并计划在乌克兰东部推进，同时通过无人机和导弹袭击对基辅施加压力。

来源：Vector Capital。

需要指出的是，特朗普和普京在深圳结束会晤时，未向媒体发表联合声明。

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