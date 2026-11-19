Российский фондовый рынок обвалился по итогам четверга, 19 ноября, после завершения визита Путина в китайский Шэньчжэнь на саммит АТЭС и трехсторонней встречи с лидерами США и КНР — Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Пессимизм деловых кругов был вызван отсутствием конкретных сдвигов в урегулировании войны против Украины.

Индекс Мосбиржи за день просел на 2,19% — до 2415,7 пункта, а в ходе торгов опускался до месячного минимума в 2404,8 пункта, потеряв за два дня визита Путина в Шэньчжэнь 200 млрд рублей капитализации, или 3,7%. Снижение коснулось ряда крупных компаний: акции «Газпрома» подешевели на 3,3%, «Роснефти» — на 2,4%, «Новатека» — на 3,6%, «Северстали» — на 3,8%, а НЛМК — на 3,9%.

Аналитики «Вектор Капитала» отмечают, что главным разочарованием для инвесторов стало отсутствие конкретных договоренностей по Украине по итогам трехсторонней встречи, где лидеры ограничились декларацией о реформе ООН, иммунитета лидеров перед МУС и отказа от ядерной войны. Во время пресс-конференции Путин пообещал Украине «болезненный удар» в ответ на повреждение Крымского моста, выдвинул требование относительно остальных территорий Донецкой области и признал отсутствие договоренностей о новой трехсторонней встрече.

Эксперт Института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак отметил, что бизнесу нужны практические решения — в частности, касающиеся платежей, поставок оборудования, страхования и торговли, — тогда как никаких сигналов об ослаблении санкций со стороны Китая не прозвучало. В то же время, по данным западных спецслужб, которые приводит издание The New York Times, несмотря на дипломатическую активность, Кремль намерен продолжать войну как минимум до конца зимы, рассчитывая на продвижение на востоке Украины и давление с помощью дроновых и ракетных атак на Киев.

Источник: Вектор Капитал.

Напомним, Трамп и Путин завершили встречу в Шэньчжэне без совместного заявления для прессы.

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