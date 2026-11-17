17 listopada w obwodzie kemerowskim Federacji Rosyjskiej rozbił się wojskowy samolot transportowy An-12, który wykonywał lot z Nowosybirska do Kanska.

Według wstępnych danych rosyjskich mediów zginęła cała załoga. Kanały telewizyjne podają liczbę 17 ofiar.

Zgodnie z ich informacjami piloci do ostatniej chwili próbowali odwrócić płonący samolot od budynków mieszkalnych.

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Gubernator obwodu kemerowskiego Ilja Seredjuk oświadczył, że udał się na miejsce katastrofy, gdzie działają służby ratownicze. Trwa ustalanie okoliczności katastrofy.

W obwodzie kaliningradzkim w Rosji rozbił się myśliwiec Su-30SM. Obaj piloci katapultowali się, ale odnieśli obrażenia.

Wcześniej w Rosji rozbił się strategiczny bombowiec Tu-95MS.

Również w obwodzie woroneżskim w Rosji rozbił się wojskowy śmigłowiec Mi-8.

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