Film: W Rosji rozbił się wojskowy samolot transportowy An-12
17 listopada w obwodzie kemerowskim Federacji Rosyjskiej rozbił się wojskowy samolot transportowy An-12, który wykonywał lot z Nowosybirska do Kanska.
Według wstępnych danych rosyjskich mediów zginęła cała załoga. Kanały telewizyjne podają liczbę 17 ofiar.
Zgodnie z ich informacjami piloci do ostatniej chwili próbowali odwrócić płonący samolot od budynków mieszkalnych.
Gubernator obwodu kemerowskiego Ilja Seredjuk oświadczył, że udał się na miejsce katastrofy, gdzie działają służby ratownicze. Trwa ustalanie okoliczności katastrofy.
W obwodzie kaliningradzkim w Rosji rozbił się myśliwiec Su-30SM. Obaj piloci katapultowali się, ale odnieśli obrażenia.
Wcześniej w Rosji rozbił się strategiczny bombowiec Tu-95MS.
Również w obwodzie woroneżskim w Rosji rozbił się wojskowy śmigłowiec Mi-8.