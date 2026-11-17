17 ноября в Кемеровской области РФ потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-12, выполнявший рейс из Новосибирска в Канск.

По предварительным данным российских СМИ, погиб весь экипаж. Телеканалы сообщают о 17 жертвах.

По их информации, пилоты до последнего пытались отвести горящий самолёт от жилых домов.

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Губернатор Кемеровской области Илья Середюк заявил, что выехал на место аварии, где работают оперативные службы. Обстоятельства катастрофы устанавливаются.

В Калининградской области России потерпел крушение истребитель Су-30СМ. Оба пилота катапультировались, однако получили травмы.

Ранее в России разбился стратегический бомбардировщик Ту-95МС.

Также в Воронежской области России разбился военный вертолёт Ми-8.

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