Пулеметчик 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ Андрей с позывным «Дед» во время своего первого боя отразил попытку оккупантов захватить блиндаж.

Трех захватчиков он обезвредил самостоятельно — одного пулеметным огнем, еще одного плотной очередью, а третьего с помощью гранаты.

Историю бойца 17 ноября обнародовала 46-я отдельная аэромобильная Подольская бригада. До призыва в армию Андрей работал пекарем в Полтавской области, срочной службы ранее не проходил, однако с детства был знаком с армейским бытом, ведь его отец был кадровым военным.

Во время первого боевого выхода «Дед» вместе с побратимами удерживал позицию, следил за передвижениями противника и передавал информацию для украинских беспилотников. По его словам, оккупанты атаковали без должной подготовки, что и позволило ему отразить штурм.

После гибели двух сослуживцев Андрей самостоятельно возвращался с позиции. Вместе с военным из другой группы он также вывел раненого украинского бойца и российского пленного. Путь к своим длился около четырёх-пяти дней.

За этот бой военного представили к награде. Своё отношение к борьбе он объясняет просто: «Где бы я ни находился — будь то на «нуле» или уже выйдя — я всегда повторяю себе: я дома. Это моя земля».

Источник: 46-я отдельная аэромобильная Подольская бригада ДШВ ВСУ.

Напомним, оккупанты не проводили штурмов на востоке Харьковской области, но пытались проникнуть в тыл.

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