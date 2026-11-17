第46独立空降旅机枪手安德烈，代号“迪德”，在首次战斗中击退了占领者企图夺取掩体的行动。

他独自击毙了三名侵略者——一人被机枪火力击毙，另一人被密集的机枪扫射击毙，第三人则被手榴弹炸死。

11月17日，第46独立波迪尔斯克空降旅公布了这位战士的事迹。 入伍前，安德烈在波尔塔瓦州当面包师，此前未服过兵役，但自幼便熟悉军营生活，因为他的父亲是一名职业军人。

在首次作战行动中，“迪德”与战友们共同坚守阵地，监视敌军动向，并向乌克兰无人机提供情报。据他所述，占领军在未做充分准备的情况下发动了进攻，这使他得以成功击退了敌军的强攻。

两名战友阵亡后，安德烈独自从阵地撤回。他还与另一支小队的士兵共同救出了受伤的乌克兰士兵和一名俄罗斯战俘。返回己方的路程耗时约四到五天。

凭借此次战斗的表现，这名军人被提名为获奖人选。他这样简单地阐述自己对战斗的态度：“无论我身在何处——无论是身处前线，还是已经撤出——我总是告诉自己：这里就是我的家。这是我的土地。”

来源：乌克兰武装部队空降兵第46独立波迪尔斯克旅。

需要指出的是，占领军并未在哈尔科夫州东部发动强攻，而是试图渗透至后方。

乌克兰武装部队特种作战部队的战士俘虏了两名来自侦察分队的俄罗斯军人。在行动中，他们还缴获了可能包含重要情报的文件和通信设备。

尽管俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京声称 已占领该市， 但顿涅茨克州的科斯蒂安蒂诺夫卡 仍处于 乌克兰武装部队的控制之下 。

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