Andrij, strzelec z karabinu maszynowego z 46. Samodzielnej Brygady Powietrznodesantowej Sił Powietrznodesantowych, o pseudonimie „Did”, podczas swojej pierwszej bitwy odeprzeł próbę zajęcia okopu przez okupantów.

Samodzielnie zneutralizował trzech najeźdźców – jednego ogniem z karabinu maszynowego, drugiego gęstą serią, a trzeciego za pomocą granatu.

Historię żołnierza opublikowała 17 listopada 46. Samodzielna Brygada Powietrznodesantowa Podolska. Przed wstąpieniem do wojska Andrij pracował jako piekarz w obwodzie poltawskim, nie odbywał wcześniej służby zasadniczej, jednak od dzieciństwa był zaznajomiony z życiem wojskowym, ponieważ jego ojciec był zawodowym żołnierzem.

Podczas pierwszej akcji bojowej „Did” wraz z towarzyszami broni utrzymywał pozycję, śledził ruchy wroga i przekazywał informacje ukraińskim dronom. Jak sam opowiadał, okupanci zaatakowali bez odpowiedniego przygotowania, co pozwoliło mu odeprzeć szturm.

Po śmierci dwóch towarzyszy broni Andrij sam wycofał się z pozycji. Wraz z żołnierzem z innej grupy ewakuował również rannego ukraińskiego żołnierza oraz rosyjskiego jeńca. Droga do własnych sił trwała około czterech–pięciu dni.

Za tę walkę żołnierz został zgłoszony do odznaczenia. Swoje podejście do walki wyjaśnia po prostu: „Gdziekolwiek bym nie był – czy na linii frontu, czy już po wycofaniu się – zawsze powtarzam sobie: jestem w domu. To moja ziemia”.

Źródło: 46. Oddzielna Brygada Powietrznodesantowa Podolska Sił Powietrznodesantowych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Przypomnijmy, że okupanci nie przeprowadzali szturmów na wschodzie obwodu charkowskiego, ale próbowali przedostać się na tyły.

Żołnierze Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy wzięli do niewoli dwóch rosyjskich żołnierzy z oddziału rozpoznawczego. Podczas operacji zdobyli również dokumenty i środki łączności, które mogą zawierać ważne informacje wywiadowcze.

Kostiantynówka w obwodzie donieckim pozostaje pod kontrolą Sił Zbrojnych Ukrainy, pomimo oświadczeń rosyjskiego dyktatora Władimira Putina o rzekomej okupacji miasta.

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