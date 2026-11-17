W ciągu dnia 16 listopada oraz w nocy z 16 na 17 listopada oddziały Sił Obronnych Ukrainy przeprowadziły serię skutecznych ataków na środki rozpoznania i walki radioelektronicznej armii rosyjskiej. Informację tę podał Sztab Generalny Sił Obronnych Ukrainy.

Największe straty wróg poniósł w obwodzie briańskim w Federacji Rosyjskiej, gdzie ukraińscy obrońcy zniszczyli sześć stacji radarowych krótkiego zasięgu, za pomocą których przeciwnik wykrywa drony i steruje systemami obrony przeciwlotniczej na pograniczu. W tym regionie zniszczono również dwie stacje walki radioelektronicznej (REB) poziomu taktycznego, wykorzystywane do zakłócania łączności i nawigacji ukraińskich dronów.

Kolejne dwie wrogie stacje walki radioelektronicznej zostały unieruchomione przez Siły Obronne na południu — w rejonie miejscowości Jakowenkowe na tymczasowo okupowanym terytorium Krymu oraz w pobliżu Priazozkiego w obwodzie krasnodarskim Federacji Rosyjskiej.

W Sztabie Generalnym podkreślono, że zniszczenie dziesięciu urządzeń wykrywających i środków walki radiowo-elektronicznej w ciągu jednej doby tworzy nowe „martwe punkty” w rosyjskiej obronie, ponieważ wróg traci zdolność do terminowego wykrywania i zakłócania ukraińskich dronów, co zwiększy celność kolejnych uderzeń na obiekty wojskowe okupantów.

Źródło: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

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