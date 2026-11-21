Rano 21 listopada obwód leningradzki w Rosji stał się celem masowanego ataku dronów. Lokalne władze poinformowały o zestrzeleniu kilkudziesięciu dronów, podczas gdy rosyjskie agencje informacyjne oszacowały, że ich łączna liczba mogła wynieść 93.

Około godziny 7:00 czasu lokalnego Aleksander Drozdzenko poinformował o 49 zestrzelonych dronach.

Wcześniej gubernator opublikował jeszcze dwa komunikaty, w których początkowo mowa była o sześciu, a następnie o 38 dronach.

Rosyjskie agencje informacyjne zsumowały wszystkie trzy liczby i podały, że zestrzelono rzekomo 93 bezzałogowe statki powietrzne.

Jednocześnie z komunikatów gubernatora nie wynika jasno, czy za każdym razem mowa była o nowych dronach, czy też Drozdzenko po prostu aktualizował łączną liczbę zestrzelonych celów.

W komentarzach pod wpisem gubernatora jedna z lokalnych mieszkanek stwierdziła, że drony ponownie atakują port Ust-Luga.

Na razie jednak nie ma niezależnego potwierdzenia informacji o ataku na port.

Według danych BBC brakuje na razie wiarygodnych informacji na temat konkretnych celów ataków oraz możliwych skutków ataku. Władze rosyjskie nie podały również informacji na temat skali ewentualnych zniszczeń infrastruktury w regionie.

Informację tę przekazuje BBC, powołując się na gubernatora obwodu leningradzkiego Aleksandra Drozdienko.

W obwodzie smoleńskim w Rosji w nocy z 19 na 20 listopada drony zaatakowały zakład chemiczny „Dorogobuzh”, który jest jednym z największych zakładów przemysłowych w regionie i produkuje komponenty do przemysłowych materiałów wybuchowych.

W nocy z 19 na 20 listopada drony zaatakowały Almetjewsk, gdzie miejscowi mieszkańcy odnotowali co najmniej 16 potężnych wybuchów. Jako jeden z możliwych celów wymienia się stację przesyłową ropy „Kalejkino”, należącą do spółki „Transneft”.

Wcześniej drony zaatakowały dwie rosyjskie rafinerie w obwodzie krasnodarskim; w obu wybuchły pożary.

Wcześniej Sztab Generalny potwierdził zniszczenie jednej z największych rosyjskich rafinerii w Baszkirii.

Siły Obronne przeprowadziły również atak na rafinerię w obwodzie krasnodarskim w Rosji.

Przypomnijmy, że w nocy z 4 na 5 listopada drony zaatakowały rafinerię w Riazaniu, która jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w Rosji.

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