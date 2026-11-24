Rosja zaatakowała Ukrainę dronami odrzutowymi, a obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 73 bezzałogowe statki powietrzne
W nocy z 23 na 24 listopada rosyjskie siły zbrojne wystrzeliły w kierunku Ukrainy 96 dronów bojowych, w tym 64 drony odrzutowe.
Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub unieszkodliwiła 73 wrogie bezzałogowe statki powietrzne, w tym 45 odrzutowych.
Według informacji Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy atak powietrzny rozpoczął się wieczorem 23 listopada o godz. 18:00. Wojska rosyjskie wykorzystały:
- 96 dronów bojowych typu Shahed, z czego 64 to drony odrzutowe;
- drony typu „Gerbera”;
- drony-imitatory typu „Parodia”.
Wystrzelenia miały miejsce z kierunków Orła, Briańska i Primorsko-Achtaarska na terytorium Rosji, a także z tymczasowo okupowanego Doniecka i Gwardijskiego na okupowanym Krymie.
Atak powietrzny został odparty przez jednostki lotnictwa, wojska rakietowe przeciwlotnicze, siły walki radioelektronicznej i systemy bezzałogowe, a także mobilne grupy ogniowe Sił Obronnych Ukrainy.
Według wstępnych danych, stan na godz. 08:00, obrona przeciwlotnicza zniszczyła lub unieszkodliwiła 73 rosyjskie drony.
„Według wstępnych danych, na godz. 08:00 obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub unieszkodliwiła 73 wrogie bezzałogowe statki powietrzne typu Shahed (z czego 45 to modele odrzutowe), Gerber oraz dronów innych typów” – poinformowały Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy.
Jednocześnie odnotowano trafienia wrogich środków ataku powietrznego w 13 lokalizacjach. W dwóch kolejnych lokalizacjach odnotowano upadek szczątków zestrzelonych dronów.
Rosyjski atak trwał: w momencie opublikowania komunikatu w przestrzeni powietrznej Ukrainy pozostawało kilka wrogich bezzałogowych statków powietrznych.
Świadczą o tym dane Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy.
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