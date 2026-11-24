W nocy z 23 na 24 listopada rosyjskie siły zbrojne wystrzeliły w kierunku Ukrainy 96 dronów bojowych, w tym 64 drony odrzutowe.

Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub unieszkodliwiła 73 wrogie bezzałogowe statki powietrzne, w tym 45 odrzutowych.

Według informacji Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy atak powietrzny rozpoczął się wieczorem 23 listopada o godz. 18:00. Wojska rosyjskie wykorzystały:

96 dronów bojowych typu Shahed, z czego 64 to drony odrzutowe;

drony typu „Gerbera”;

drony-imitatory typu „Parodia”.

Wystrzelenia miały miejsce z kierunków Orła, Briańska i Primorsko-Achtaarska na terytorium Rosji, a także z tymczasowo okupowanego Doniecka i Gwardijskiego na okupowanym Krymie.

Atak powietrzny został odparty przez jednostki lotnictwa, wojska rakietowe przeciwlotnicze, siły walki radioelektronicznej i systemy bezzałogowe, a także mobilne grupy ogniowe Sił Obronnych Ukrainy.

Według wstępnych danych, stan na godz. 08:00, obrona przeciwlotnicza zniszczyła lub unieszkodliwiła 73 rosyjskie drony.

„Według wstępnych danych, na godz. 08:00 obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub unieszkodliwiła 73 wrogie bezzałogowe statki powietrzne typu Shahed (z czego 45 to modele odrzutowe), Gerber oraz dronów innych typów” – poinformowały Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy.

Jednocześnie odnotowano trafienia wrogich środków ataku powietrznego w 13 lokalizacjach. W dwóch kolejnych lokalizacjach odnotowano upadek szczątków zestrzelonych dronów.

Rosyjski atak trwał: w momencie opublikowania komunikatu w przestrzeni powietrznej Ukrainy pozostawało kilka wrogich bezzałogowych statków powietrznych.

Świadczą o tym dane Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy.

W nocy z 24 na 25 listopada rosyjskie wojska zaatakowały dronami trzy rejon w obwodzie dniepropetrowskim. W Pawłogrodzie w wyniku uderzenia rannych zostało dwóch mężczyzn w wieku 29 i 36 lat.

Po nocnym rosyjskim ataku na Zaporoże 24 listopada liczba poszkodowanych wzrosła do 32 osób, w tym czterech dzieci. Poinformował o tym szef Administracji Obwodowej w Zaporożu Michaił Semikin.

Dwie osoby odniosły rany w wyniku rosyjskiego ataku na Izium.

W Kijowie rosyjski dron uszkodził popularną pizzerię w pobliżu Kresczatyka.

Wcześniej Rosja uszkodziła wieżowiec w Charkowie, są ranni.

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