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У ніч проти 24 листопада російські війська запустили по Україні 96 ударних безпілотників, зокрема 64 реактивні дрони.

Українська протиповітряна оборона збила або придушила 73 ворожі БпЛА, серед яких 45 реактивних.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, повітряний напад розпочався ввечері 23 листопада, о 18:00. Російські війська застосували:

96 ударних безпілотників типу Shahed, з яких 64 були реактивними;

безпілотники типу «Гербера»;

дрони-імітатори типу «Пародія».

Запуски здійснювалися з напрямків Орла, Брянська та Приморсько-Ахтарська на території Росії, а також із тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали підрозділи авіації, зенітні ракетні війська, сили радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона знищила або придушила 73 російські безпілотники.

«За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 73 ворожі БпЛА типу Shahed (45 із них – реактивні), Гербера та дронів інших типів», – повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Водночас зафіксовано влучання ворожих засобів повітряного нападу на 13 локаціях. Ще на двох локаціях зафіксували падіння уламків збитих безпілотників.

Російська атака тривала: станом на момент оприлюднення повідомлення в повітряному просторі України залишалися декілька ворожих БпЛА.

Про це свідчать дані Повітряних сил Збройних сил України.

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