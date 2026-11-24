11月24日凌晨，俄军向乌克兰发射了96架攻击型无人机，其中包括64架喷气式无人机。

乌克兰防空部队击落或压制了73架敌方无人机，其中包括45架喷气式无人机。

据乌克兰武装部队空军消息，此次空袭于11月23日晚18:00开始。俄军动用了：

96架Shahed型攻击无人机，其中64架为喷气式无人机；

“赫伯”型无人机；

“帕罗迪亚”型诱饵无人机。

无人机从俄罗斯境内的奥尔洛夫、布良斯克和普里莫尔斯克-阿赫塔尔斯克方向，以及临时被占领的顿涅茨克和被占领的克里米亚半岛上的格瓦尔迪耶夫斯基方向发射。

此次空袭由乌克兰国防军的航空部队、防空导弹部队、电子战部队、无人机系统部队以及机动火力小组共同击退。

据初步数据，截至08:00，防空部队已击落或压制73架俄罗斯无人机。

“据初步数据，截至08:00，防空部队已击落/压制73架敌方Shahed型无人机（其中45架为喷气式）， 赫伯（Gerber）及其他类型无人机”，乌克兰武装部队空军通报称。

与此同时，记录到敌方空中攻击手段击中了13处地点。另有两处地点记录到被击落无人机残骸的坠落。

俄罗斯的袭击仍在持续：截至该通报发布时，乌克兰领空内仍有数架敌方无人机。

乌克兰武装部队空军的数据证实了这一点。

11月24日夜间，俄军出动无人机袭击了第聂伯罗彼得罗夫斯克州的三个地区。在帕夫洛格勒，两名年龄分别为29岁和36岁的男子在袭击中受伤。

11月24日夜间，俄罗斯对扎波罗热发动袭击后，伤者人数增至32人，其中包括4名儿童。扎波罗热州行政管理局局长米哈伊尔·塞米金通报了这一情况。

俄罗斯对伊久姆的袭击造成两人受伤。

在基辅，一架俄罗斯无人机击中了克列什恰蒂克大街附近一家热门披萨店。

此前，俄罗斯袭击了哈尔科夫的一栋多层建筑，造成人员伤亡。

自傍晚以来，俄军已对第聂伯罗彼得罗夫斯克州发动了10多次袭击，造成多人受伤。

关注我们在