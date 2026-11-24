据记者估算，在长达4.5年的全面战争中，俄罗斯军队在顿涅茨克州的不可挽回的伤亡人数可能已达32.5万人。 仅在波克罗夫斯克的战斗中，据泄露的统计数据，就有超过10万名俄罗斯军人阵亡。

《项目》和《通讯社·新闻》两家媒体在分析俄罗斯联邦统计局（Rosstat）泄露的数据库后，在其调查报道中披露了这一情况。

根据获得的数据，在全面入侵期间，俄罗斯统计局登记了270,547名与顿巴斯战事相关的军人死亡。 然而，由于文件办理延误以及阵亡地点记录不完整，截至2026年9月，实际伤亡人数可能达到约32.5万人。

据调查人员估算，战争所有战线上共有约57.3万名俄罗斯军人阵亡。俄罗斯联邦统计局数据库中直接记录的此类死亡人数为47.4万人。

伤亡最惨重的当属波克罗夫斯克战线。 据记者统计，在波克罗夫斯克市及其周边地区，有超过10万名俄罗斯军人丧生。其中，超过8000人死于2026年3月之后——当时俄方曾宣布已完全占领波克罗夫斯克。

顿涅茨克州其他城市的伤亡规模同样巨大。 在巴赫穆特及其周边地区，记录的阵亡人数约为3.4万人；在阿夫迪夫卡——至少1.9万人；而在乌格列达尔地区，历经两年的攻势，阵亡人数约为5000人。

研究作者还将俄军在顿巴斯的伤亡与苏联军队在第二次世界大战进攻作战中的不可挽回的伤亡进行了比较。 根据他们提供的数据，在1943年的顿巴斯进攻作战中，苏联损失了6.6万名军人；而在1945年4月至5月的柏林战役中，损失了7.8万人。

由此可见，仅在顿涅茨克州，俄军的估算伤亡人数就已超过上述两次苏联进攻战役的总和。

据乌克兰武装部队总参谋部数据，过去24小时（11月23日），乌克兰守军又消灭了1848名俄罗斯军人。关于敌方伤亡的最新数据是截至2026年11月24日公布的。

前线共记录了123起交火事件，其中科斯蒂安蒂诺夫斯基方向的战况最为激烈。

前线24小时内共发生149次交火，其中两个方向的战况最为激烈。

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