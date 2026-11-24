По оценкам журналистов, за 4,5 года полномасштабной войны безвозвратные потери российской армии в Донецкой области могли составить 325 тысяч погибших. Только в боях за Покровск, по данным утечки статистики, погибли более 100 тысяч российских военных.

Об этом говорится в расследованиях изданий «Проект» и «Агентство. Новости», которые проанализировали утечку базы данных Росстата.

Согласно полученным данным, за период полномасштабного вторжения российское статистическое ведомство зарегистрировало 270 547 смертей военнослужащих, связанных с боевыми действиями на Донбассе. Однако из-за задержек в оформлении документов и неполного указания места гибели реальное число потерь к сентябрю 2026 года может составить около 325 тысяч человек.

По оценкам расследователей, в целом на всех направлениях войны погибли около 573 тысяч российских военнослужащих. В базе Росстата непосредственно зафиксировано 474 тысячи таких смертей.

Больше всего потерь пришлось на Покровское направление. По подсчетам журналистов, в самом городе и вокруг него погибли более 100 тысяч российских военных. В частности, более 8 тысяч смертей пришлось на период после марта 2026 года, когда российская сторона заявила о полном захвате Покровска.

В других городах Донецкой области масштабы потерь также были значительными. В Бахмуте и его окрестностях зафиксировали около 34 тысяч погибших, в Авдеевке — не менее 19 тысяч, а в районе Угледара за два года штурмов — около 5 тысяч.

Авторы исследования также сравнили потери российской армии на Донбассе с безвозвратными потерями советских войск во время наступательных операций Второй мировой войны. По приведенным ими данным, во время Донбасской наступательной операции 1943 года СССР потерял 66 тысяч военнослужащих, а во время Берлинской операции в апреле–мае 1945 года — 78 тысяч.

Таким образом, оцененные потери российской армии только в Донецкой области превышают показатели этих двух советских наступательных кампаний.

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки, 23 ноября, украинские защитники ликвидировали еще 1848 военнослужащих РФ. Новые данные о потерях противника обнародованы по состоянию на 24 ноября 2026 года.

На фронте зафиксировали 123 столкновения, самая горячая ситуация — на Константиновском направлении.

На фронте за сутки произошло 149 боевых столкновений, наиболее напряженная обстановка наблюдалась на двух направлениях.

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