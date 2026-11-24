Według szacunków dziennikarzy, w ciągu 4,5 roku wojny na pełną skalę nieodwracalne straty armii rosyjskiej w obwodzie donieckim mogły wynieść 325 tysięcy poległych. Według danych ujawnionych w wyniku wycieku statystyk, tylko w walkach o Pokrowsk zginęło ponad 100 tysięcy rosyjskich żołnierzy.

Informacje te pochodzą z dochodzeń przeprowadzonych przez serwisy „Proekt” i „Agencja. Nowości”, które przeanalizowały wyciek danych z bazy Rosstatu.

Zgodnie z uzyskanymi danymi, w okresie pełnej inwazji rosyjski urząd statystyczny zarejestrował 270 547 zgonów żołnierzy związanych z walkami na Donbasie. Jednak ze względu na opóźnienia w formalnościach oraz niepełne wskazanie miejsca śmierci rzeczywista liczba ofiar do września 2026 roku może wynieść około 325 tysięcy osób.

Według szacunków śledczych, łącznie na wszystkich frontach wojny zginęło około 573 tysięcy rosyjskich żołnierzy. W bazie Rosstatu odnotowano bezpośrednio 474 tysiące takich zgonów.

Najwięcej ofiar odnotowano na froncie pokrowskim. Według obliczeń dziennikarzy w samym mieście i w jego okolicach zginęło ponad 100 tysięcy rosyjskich żołnierzy. W szczególności ponad 8 tysięcy zgonów miało miejsce w okresie po marcu 2026 roku, kiedy strona rosyjska ogłosiła całkowite zajęcie Pokrowska.

W innych miastach obwodu donieckiego skala strat również była znaczna. W Bachmutie i jego okolicach odnotowano około 34 tysięcy ofiar śmiertelnych, w Awdijiwce – co najmniej 19 tysięcy, a w rejonie Wugledaru w ciągu dwóch lat szturmów – około 5 tysięcy.

Autorzy badania porównali również straty armii rosyjskiej na Donbasie z nieodwracalnymi stratami wojsk radzieckich podczas operacji ofensywnych II wojny światowej. Zgodnie z podanymi przez nich danymi, podczas operacji ofensywnej na Donbasie w 1943 roku ZSRR stracił 66 tysięcy żołnierzy, a podczas operacji berlińskiej w kwietniu–maju 1945 roku — 78 tysięcy.

W ten sposób oszacowane straty armii rosyjskiej tylko w obwodzie donieckim przewyższają wyniki tych dwóch radzieckich kampanii ofensywnych.

Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatniej doby, 23 listopada, ukraińscy obrońcy zlikwidowali kolejnych 1848 żołnierzy Federacji Rosyjskiej. Nowe dane dotyczące strat przeciwnika opublikowano na dzień 24 listopada 2026 roku.

Na froncie odnotowano 123 starcia, a najgorętsza sytuacja miała miejsce na kierunku Kostiantynówskim.

W ciągu doby na froncie doszło do 149 starć, a najostrzejsze walki toczyły się na dwóch kierunkach.

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