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Російські війська вночі 24 листопада атакували безпілотниками три райони Дніпропетровської області. У Павлограді внаслідок удару постраждали двоє чоловіків віком 29 та 36 років.

«У Павлограді зайнялася пожежа. Постраждали чоловіки 29 та 36 років. Вони лікуються амбулаторно», – зазначив очільник ОВА.

За словами Олександра Ганжі, російські війська атакували безпілотниками Павлоградський, Самарівський і Нікопольський райони.

У Піщанській громаді Самарівського району внаслідок удару пошкоджено складські приміщення.

На Нікопольщині під атакою опинилися Нікополь та Марганецька громада.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у ранковому зведенні 24 листопада.

Після нічного російського удару по Запоріжжю 24 листопада кількість постраждалих збільшилася до 32 осіб, зокрема четверо дітей. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Двоє людей дістали поранення внаслідок російського удару по Ізюму.

У Києві російський дрон пошкодив популярну піцерію біля Хрещатика.

Раніше Росія пошкодила багатоповерхівку в Харкові, є постраждалі.

Росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину з вечора, є поранені.

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