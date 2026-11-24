11月24日清晨，俄军再次对文尼察发动袭击。此次袭击导致一座能源基础设施、一家民用企业、一辆无轨电车及多辆汽车受损。共有四名男子受伤。

“文尼察再次遭到袭击。关键基础设施设施遭到命中。一辆无轨电车和一辆汽车受损，”该市市长通报道。

随后，在08:43，文尼察州军事行政局局长娜塔莉亚·扎博洛特娜进一步澄清，俄罗斯的袭击导致一家民用企业和一座能源基础设施设施受损。

据她介绍，有四名男子受伤。所有伤者均为轻伤。

“有四名男子受伤。所有伤者均为轻伤。其中三人已在现场接受医疗救治，一人被送往医院。 此外，两处公共交通站点、四辆汽车、一辆无轨电车及周边建筑物均受损。所有相关部门正在全力处理此次袭击造成的后果，”扎博洛特娜补充道。

相关部门正在袭击现场开展工作，清理俄罗斯袭击造成的后果。

维尼察市长谢尔盖·莫尔古诺夫通报了这一情况。

此外，过去24小时内，俄军还炮击了苏姆州境内的24个居民点。截至11月24日早晨，袭击已造成7人受伤，其中包括两名儿童。

此前有消息称，俄罗斯对扎波罗热的袭击造成两人死亡，另有22人受伤。

另有两人在俄罗斯对伊久姆的袭击中受伤。

在基辅，一架俄罗斯无人机击中了克列什恰蒂克大街附近一家热门披萨店。

此前，俄罗斯袭击了哈尔科夫的一栋多层建筑，造成人员伤亡。

自傍晚以来，俄军已对第聂伯罗彼得罗夫斯克州发动了10多次袭击，造成多人受伤。

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