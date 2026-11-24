过去24小时内，前线共记录到161起交火事件。乌克兰守军继续给俄罗斯占领军造成伤亡，并在所有方向遏制敌方的进攻行动。

过去24小时内，俄军发动了73次空袭，投下250枚制导炸弹。 此外，侵略者还出动了7475架自杀式无人机，并对居民点及乌克兰军队阵地进行了1865次炮击。其中17次炮击使用了火箭炮系统。

过去24小时内，乌克兰国防军的航空兵、导弹部队和炮兵打击了两个敌方人员和装备集结区、一个无人机指挥点以及两套火炮系统。

具体而言，苏梅州以下居民点遭到俄军炮击：温托夫卡、马尔奇希纳·布达、巴奇夫斯克、托夫斯托杜博韦、维尔纳·斯洛博达、 索皮奇、哈尔科夫卡、库切里夫卡、科雷尼奥克、沙利吉内、雅斯特鲁布什奇纳、帕尔蒂赞斯克、沃夫基夫卡、诺瓦·斯洛博达、吉尔基、 别萨利夫卡、伊斯克里夫什奇纳、奥特鲁巴、沃尔菲内、帕夫利夫卡、奥博迪、科尔恰基夫卡、诺瓦·西奇、皮萨里夫卡、伊沃尔日安斯克、基亚尼察、尤纳基夫卡、莫格里察、卢日基、赫拉皮夫什奇纳和内斯库奇内。

普斯托戈罗德和瓦卡利夫什奇纳遭到了空袭。

前线主要方向的战况

北斯洛博扎纳和库尔斯克方向

过去24小时内，俄军发动了三次进攻，实施了五次空袭，投掷了11枚制导炸弹，并向乌克兰阵地和居民点进行了106次炮击。 其中6次使用了火箭炮齐射系统。

南斯洛博扎纳方向

乌克兰部队在奥赫里米夫卡地区击退了敌军的一次进攻。

利曼方向

俄罗斯占领军试图突破乌克兰防线。他们总共在泽列纳·多利纳和扎里奇内地区以及利曼方向发动了四次进攻。

斯拉夫扬斯克方向

敌军在迪布罗瓦和扬皮尔等居民点周边发动了四次进攻。

科斯蒂安蒂诺夫斯基方向

该战线段共记录到俄军18次进攻。

侵略者试图在科斯蒂安蒂诺夫卡、多夫加·巴尔卡和维尔诺地区发动进攻，并向奥西科沃、奥列克西耶沃-德鲁日科夫卡、尼古拉皮利亚和库切罗沃·亚鲁方向推进。

波克罗夫斯基方向

俄军发动了15次进攻，企图在切尔尼戈夫卡、多布罗皮利亚、诺沃格里希内、瓦西利夫卡、米尔内和莫洛德茨克等居民点附近推进，并向谢尔吉耶夫卡方向推进。

古利亚皮尔方向

在该战线段，占领军13次袭击了乌克兰守军的阵地。

敌军试图向叶戈罗夫卡、新扎波罗热和里兹德扬卡方向推进，并在多布罗皮利亚、沃兹德日夫卡、古利亚皮尔斯基和查里夫内地区发动了攻击。

乌克兰武装部队总参谋部通报了这一情况。

据乌克兰武装部队总参谋部数据，在过去24小时内（11月23日），乌克兰守军又消灭了1848名俄罗斯军人。关于敌方伤亡的最新数据是截至2026年11月24日公布的。

前线共记录到123起交火事件，其中科斯蒂安蒂诺夫斯基方向战况最为激烈。

前线24小时内共发生149次交火，其中两个方向战况最为激烈。

在11月21日过去的一天里，俄军在对乌战争中又损失了约2310名军人。 据乌克兰武装部队总参谋部估算，自全面入侵开始以来，俄罗斯联邦人员伤亡总数已达约163.7万人。

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