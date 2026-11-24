W ciągu ostatniej doby na froncie odnotowano 161 starć bojowych. Ukraińscy obrońcy nadal zadają straty rosyjskim okupantom i powstrzymują działania ofensywne wroga na wszystkich kierunkach.

W ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska przeprowadziły 73 naloty, zrzucając 250 kierowanych bomb lotniczych. Ponadto najeźdźcy wykorzystali 7475 dronów-kamikadze i przeprowadzili 1865 ostrzałów miejscowości oraz pozycji wojsk ukraińskich. Spośród nich 17 ostrzałów przeprowadzono przy użyciu rakietowych systemów ognia salwowego.

W ciągu ostatniej doby lotnictwo, siły rakietowe i artyleria Sił Obronnych Ukrainy uderzyły w dwa obszary skupiska personelu i sprzętu wroga, jeden punkt dowodzenia dronami oraz dwa systemy artyleryjskie.

W szczególności rosyjskim ostrzałom poddano następujące miejscowości w obwodzie sumskim: Wintorowka, Marchyszyna Buda, Bachiwsk, Tovstodubowe, Wolna Sloboda, Sopicz, Charkówka, Kuczerówka, Koreniok, Szaligine, Jastrubszczyna, Partyzanskie, Wówkówka, Nowa Sloboda, Gírki, Bezsalówka, Iskrówszczyna, Otruba, Wolfine, Pawłówka, Obody, Korczakówka, Nowa Sicz, Pysarówka, Iwolżańskie, Kijanyca, Junakówka, Mogryca, Łużki, Chrapówszczyna oraz Neskuczne.

Ataki lotnicze dotknęły Pustohorod i Wakaliwszczynę.

Sytuacja na głównych kierunkach frontu

Kierunki północno-słobożański i kurski

W ciągu ostatnich 24 godzin wojska rosyjskie przeprowadziły trzy ataki, zadały pięć uderzeń lotniczych, wykorzystując 11 kierowanych bomb lotniczych, a także przeprowadziły 106 ostrzałów ukraińskich pozycji i miejscowości. Sześć z nich przeprowadzono przy użyciu rakietowych systemów ognia salwowego.

Kierunek południowo-słobożański

Ukraińskie oddziały odparły jeden atak wroga w rejonie Ochrimówki.

Kierunek Liman

Rosyjscy okupanci próbowali przedrzeć się przez ukraińską linię obrony. W sumie przeprowadzili cztery ataki w rejonach Zielonej Doliny i Zaricznego, a także w kierunku Limanu.

Kierunek Słowiański

Wróg przeprowadził cztery ataki w rejonach miejscowości Dibrowa i Jampil.

Kierunek Kostiantynów

Na tym odcinku frontu odnotowano 18 ataków wojsk rosyjskich.

Najeźdźcy próbowali prowadzić ofensywę w rejonach Kostiantynówki, Długiej Balki i Wilnego, a także posuwali się w kierunku Osikowego, Oleksijewo-Druzhkivki, Mykołajpilla i Kucherowego Jaru.

Kierunek Pokrowski

Wojska rosyjskie przeprowadziły 15 ataków, próbując posuwać się naprzód w pobliżu miejscowości Czernihówka, Dobropillia, Nowogryszyne, Wasylówka, Mirne i Molodeckie, a także w kierunku Serhiiwki.

Kierunek Huliaipil

Na tym odcinku frontu okupanci 13 razy zaatakowali pozycje ukraińskich obrońców.

Przeciwnik próbował posuwać się naprzód w kierunku Jegorówki, Nowego Zaporoża i Rizdvyanki, a także atakował w rejonach Dobropillia, Vozdzyżówki, Huliaipila i Charivnego.

Poinformował o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatniej doby, 23 listopada, ukraińscy obrońcy zlikwidowali kolejnych 1848 żołnierzy Rosji. Nowe dane dotyczące strat wroga opublikowano na dzień 24 listopada 2026 roku.

Na froncie odnotowano 123 starcia, a najgorętsza sytuacja miała miejsce na kierunku Kostiantynówskim.

W ciągu doby na froncie doszło do 149 starć, a najgorętsza sytuacja miała miejsce na dwóch kierunkach.

W ciągu ostatniej doby, 21 listopada, armia rosyjska straciła w wojnie przeciwko Ukrainie kolejne około 2310 żołnierzy. Ogółem od początku pełnej inwazji straty w szeregach Rosji, według szacunków Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, wyniosły około 1 miliona 637 tysięcy osób.

Czytaj nas na