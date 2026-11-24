Rosyjskie wojska okupacyjne posuwają się naprzód w rejonie Polohów w obwodzie zaporoskim. Zmiany na linii frontu odnotowano w pobliżu miejscowości Wożdzywka i Bilohiria.

„Mapa została zaktualizowana. Wróg posunął się naprzód w pobliżu Wożdzywki (centrum administracyjne gminy wiejskiej Wożdzywka w rejonie Polohów w obwodzie zaporoskim) oraz Bilohria (wieś w rejonie Polohów w obwodzie zaporoskim)”, – czytamy w komunikacie analityków.

Zmiany na mapie działań wojennych dotyczą zatem dwóch miejscowości w rejonie Polohów – Wożdzywki i Bilohria.

Informuje o tym projekt monitorujący DeepState.

Według szacunków dziennikarzy, w ciągu 4,5 roku wojny na pełną skalę nieodwracalne straty armii rosyjskiej w obwodzie donieckim mogły wynieść 325 tysięcy zabitych. Tylko w walkach o Pokrowsk, według ujawnionych danych statystycznych, zginęło ponad 100 tysięcy rosyjskich żołnierzy.

Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatniej doby, 23 listopada, ukraińscy obrońcy zlikwidowali kolejnych 1848 żołnierzy Federacji Rosyjskiej. Nowe dane dotyczące strat przeciwnika opublikowano na dzień 24 listopada 2026 roku.

Na froncie odnotowano 123 starcia, a najgorętsza sytuacja miała miejsce na kierunku Kostiantynówskim.

W ciągu doby na froncie doszło do 149 starć, a najostrzejsze walki toczyły się na dwóch kierunkach.

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