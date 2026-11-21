11月21日早晨，俄罗斯列宁格勒州遭遇了无人机的大规模袭击。当地政府称击落了数十架无人机，而俄罗斯新闻机构统计显示，其总数可能高达93架。

当地时间约7:00，亚历山大·德罗兹登科通报称已击落49架无人机。

在此之前，该州州长还发布了两条消息，起初称有6架，随后又称有38架无人机。

俄罗斯新闻机构综合了这三组数据，声称共有93架无人机被击落。

不过，从州长的消息中无法明确判断，每次提到的究竟是新的无人机，还是德罗兹登科只是在更新被击落目标的总数。

在州长帖子的评论区中，一位当地居民称，无人机再次袭击了乌斯季-卢加港。

不过，目前尚无关于港口遭袭的独立消息来源证实。

据BBC报道，目前尚无关于具体打击目标及袭击可能造成后果的可靠信息。俄罗斯当局也未通报该地区基础设施可能遭受的破坏程度。

BBC援引列宁格勒州州长亚历山大·德罗兹登科的话报道了这一消息。

11月20日凌晨，在俄罗斯斯摩棱斯克州，多罗戈布日化工厂遭到无人机袭击。该厂是该地区最大的工业企业之一，主要生产工业炸药的成分。

11月19日夜间，无人机袭击了阿尔梅季耶夫斯克，当地居民统计到至少发生了16次强烈爆炸。 据称，可能的袭击目标之一是隶属于“跨油公司”的“卡列基诺”输油站。

此前，无人机曾袭击了克拉斯诺达尔边疆区的两家俄罗斯炼油厂，两处均发生火灾。

在此之前，俄罗斯总参谋部证实，位于巴什科尔托斯坦的俄罗斯最大炼油厂之一遭到袭击。

此外，乌克兰国防军还对俄罗斯克拉斯诺达尔边疆区的一家炼油厂发动了袭击。

需要指出的是，在11月5日凌晨，无人机袭击了俄罗斯最大的炼油企业之一——梁赞炼油厂。

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