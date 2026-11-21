Утром 21 ноября Ленинградская область России подверглась массированной атаке беспилотников. Местные власти заявили о десятках сбитых дронов, тогда как российские информационные агентства подсчитали, что их общее количество могло достичь 93.

Около 7:00 по местному времени Александр Дрозденко сообщил о 49 сбитых беспилотниках.

До этого губернатор опубликовал ещё два сообщения, в которых сначала речь шла о шести, а затем — о 38 дронах.

Российские информационные агентства суммировали все три показателя и заявили о 93 якобы сбитых БПЛА.

В то же время из сообщений губернатора непонятно, речь ли каждый раз шла о новых беспилотниках, или Дрозденко просто обновлял общее количество сбитых целей.

В комментариях под постом губернатора одна из местных жительниц заявила, что беспилотники снова атакуют порт Усть-Луга.

Однако независимого подтверждения информации об атаке на порт пока нет.

По данным BBC, достоверные сведения о конкретных целях ударов и возможных последствиях атаки пока отсутствуют. Российские власти также не сообщали о масштабах возможных повреждений инфраструктуры в регионе.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

В Смоленской области России в ночь на 20 ноября беспилотники атаковали химический завод «Дорогобуж», который является одним из крупнейших промышленных предприятий региона и производит компоненты для промышленных взрывчатых веществ.

В ночь на 19 ноября беспилотники атаковали Альметьевск, где местные жители насчитали не менее 16 мощных взрывов. Одной из возможных целей называют нефтеперекачивающую станцию «Калейкино», принадлежащую компании «Транснефть».

Ранее беспилотники атаковали два российских НПЗ в Краснодарском крае, на обоих вспыхнули пожары.

До этого Генштаб подтвердил поражение одного из крупнейших НПЗ России в Башкортостане.

Также Силы обороны нанесли удар по НПЗ в Краснодарском крае России.

Напомним, в ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.

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