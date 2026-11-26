С вечера 25 ноября российские войска наносили удары беспилотниками по четырём районам области. В результате атак один человек получил ранения.

Об этом глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа сообщил в Telegram.

В Павлограде повреждены заправка и торговый центр. В Кривом Роге враг нанес удар по складскому зданию и магазину.

В Новопольской общине в Криворожском районе повреждена инфраструктура. В Никопольском районе под ударами оказались райцентр и Марганецкая община. Пострадал 46-летний мужчина. Он проходит амбулаторное лечение.

В Николаевской общине Синельниковского района повреждено агропредприятие. Произошёл пожар, отметил Ганжа.

Ранее россияне с помощью дрона убили двух человек в гражданском автомобиле в Харьковской области.

Днём в среду, 25 ноября, российские войска атаковали беспилотником объект энергетики в Полтавском районе, в результате чего четыре человека получили травмы.

В результате российской атаки в ночь на 25 ноября было повреждено здание гостиницы-общежития Национальной киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко в Киеве. Взрывная волна выбила окна с первого по девятый этажи. Жильцы не пострадали.

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