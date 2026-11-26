Россия обстреляла многоэтажный дом в Харькове, есть пострадавшие и люди под завалами
Утром 26 ноября российские войска нанесли удар по жилому дому в Харькове. Трое человек получили ранения, под обломками могут находиться другие жильцы.
«Попадание вражеского дрона по многоэтажному дому в Новобаварском районе. На месте пожар», — говорится в сообщении местных властей.
Мэр уточнил, что в Новобаварском районе горит квартира на 15-м этаже, также есть информация о людях, заблокированных под завалами. На данный момент известно о трёх пострадавших.
В частности, по данным властей, зафиксировано ещё одно попадание в Холодногорском районе. Последствия уточняются.
Источник: Игорь Терехов
Ранее россияне с помощью дрона убили двух человек в гражданском автомобиле в Харьковской области.
Днём в среду, 25 ноября, российские войска атаковали беспилотником объект энергетики в Полтавском районе, в результате чего четыре человека получили травмы.
В результате российской атаки в ночь на 25 ноября было повреждено здание гостиницы-общежития Национальной киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко в Киеве. Взрывная волна выбила окна с первого по девятый этажи. Жильцы не пострадали.