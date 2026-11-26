Утром 26 ноября российские войска нанесли удар по жилому дому в Харькове. Трое человек получили ранения, под обломками могут находиться другие жильцы.

«Попадание вражеского дрона по многоэтажному дому в Новобаварском районе. На месте пожар», — говорится в сообщении местных властей.

Мэр уточнил, что в Новобаварском районе горит квартира на 15-м этаже, также есть информация о людях, заблокированных под завалами. На данный момент известно о трёх пострадавших.

В частности, по данным властей, зафиксировано ещё одно попадание в Холодногорском районе. Последствия уточняются.

Источник: Игорь Терехов

Ранее россияне с помощью дрона убили двух человек в гражданском автомобиле в Харьковской области.

Днём в среду, 25 ноября, российские войска атаковали беспилотником объект энергетики в Полтавском районе, в результате чего четыре человека получили травмы.

В результате российской атаки в ночь на 25 ноября было повреждено здание гостиницы-общежития Национальной киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко в Киеве. Взрывная волна выбила окна с первого по девятый этажи. Жильцы не пострадали.

Читай нас в