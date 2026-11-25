Согласно обнародованным данным Росстата, с сентября 2023 года по сентябрь 2026 года в Мали погибли не менее 349 российских военнослужащих и наемников. Значительная часть потерь пришлась на столкновения с туарегскими сепаратистами и исламистскими группировками. В частности, 27 июля 2024 года в ходе боев вблизи Тинзауатена, на границе с Алжиром, погибли 70 российских военнослужащих и наемников. Еще 43 человека погибли 25 апреля 2026 года во время совместного наступления туарегов и исламистов по нескольким направлениям.

В то же время реальное число погибших в российском контингенте, численность которого оценивается примерно в 2500 человек, может быть больше. Часть смертей регистрируется с опозданием или вообще не отражается в полученных документах.

Так, в статистике за март 2026 года погибшие вообще не указаны, хотя ранее сообщалось о потерях «Африканского корпуса» в районе Нампалы.

Российские потери зафиксированы и в других африканских странах. В частности, в Центральноафриканской Республике, где российские наемники охраняют президента, зарегистрировали 30 смертей. Погибших также фиксировали в Ливии и Нигере, где Россия расширила военное присутствие после вывода западных войск.

Об этом сообщает The Guardian.

Бывший боец российской частной военной компании «Вагнер», который сейчас находится в украинском плену, рассказал о жестоких методах подготовки российских наемников в Мали. По его словам, российские инструкторы использовали захваченных африканцев для тренировок по тактической медицине.

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