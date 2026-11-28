Утром 28 ноября промышленная зона российской Уфы подверглась атаке беспилотников. В городе сосредоточены предприятия военно-промышленного комплекса РФ, производящие авиационные двигатели, электронику, комплектующие для ракет и беспилотники, а также нефтеперерабатывающие заводы.

Одним из ключевых предприятий авиационного и ракетостроительного сектора города является ПАО «ОДК-УМПО» — Уфимское моторное производственное объединение, входящее в состав госкорпорации «Ростех». Это крупнейший производитель авиационных двигателей в России.

Предприятие выпускает и ремонтирует турбореактивные двигатели для истребителей и бомбардировщиков Су-27, Су-30, Су-34, Су-35 и Су-57, а также узлы для вертолётов марок «Ка» и «Ми».

Сложную электротехнику для боевой авиации, в частности системы зажигания, генераторы, электродвигатели и преобразователи тока для самолетов Су-34 и Су-35, производит АО «УАПО» — Уфимское агрегатное производственное объединение. Предприятие входит в холдинг «Технодинамика».

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Еще один важный производитель — АО «УППО» (Уфимское приборостроительное производственное объединение), входящее в концерн «Радиоэлектронные технологии». Оно разрабатывает и выпускает бортовые вычислительные комплексы, автопилоты и системы автоматического управления для самолетов, вертолетов и кораблей.

Кроме того, АО «УАП Гидравлика» производит гидравлические системы и агрегаты для авиации, а ООО «УМЗК» участвует в кооперации по изготовлению комплектующих, в частности гермочехлов, для управляемых авиационных ракет Х-59М2 и Х-59М2А.

Отдельным направлением работы местных технопарков и инженерных центров является производство беспилотных систем.

Предприятия региона серийно собирают ударные и разведывательные FPV-дроны и тяжёлые коптеры. Среди них — линейка «Уфимец», тяжёлые беспилотники «Киш Бабай» и продукция серии ИРТ от компании «Интегральные роботизированные технологии».

Также в городе налажено производство комплектующих для фронтовых беспилотников. Речь идет об электродвигателях, контроллерах, антеннах, пропеллерах и аккумуляторных сборках.

Важную роль в топливно-энергетическом секторе играет нефтеперерабатывающий узел Уфы. В его состав входят крупные предприятия «Башнефть-УНПЗ», «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-Уфанефтехим».

Эти заводы снабжают российскую армию авиационным керосином, дизельным топливом и смазочными материалами.

Кроме того, в городе работает концерн «БЕТ» (Башкирская электронная техника), который вместе с рядом более мелких профильных предприятий занимается производством средств специальной связи и телекоммуникационного оборудования.

Об этом пишет Exilenova+.

Напомним, в ночь на 27 ноября украинские беспилотники атаковали город Ефремов в Тульской области России. По словам местных жителей, взрывы прогремели вблизи Ефремовской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), после чего в городе отключилось отопление. Издание Astra, проанализировав видеозаписи очевидцев, предположило, что как минимум один дрон мог поразить энергетический объект.

Кроме того, российские оккупанты потеряли уже второй плавучий транспортер ПТС-2, пытаясь организовать переправу через реку Волчья.

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