В ночь на 28 ноября российские войска атаковали Украину 162 ударными беспилотниками, в том числе 74 реактивными Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили 141 вражеский БПЛА. Атака продолжалась по состоянию на утро.

В ночь на 28 ноября, начиная с 18:00 27 ноября, противник запустил 162 ударных беспилотника типа Shahed, «Гербера» и дроны-имитаторы типа «Пародия». Среди Shahed 74 были реактивными.

Дроны запускались со сторон Орела, Миллерово, Курска (РФ), временно оккупированного Донецка и Гвардейского на территории временно оккупированной территории АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила и подавила 141 вражеский беспилотник, среди которых 54 реактивных Shahed, «Гербера» и дроны других типов.

В то же время зафиксировано попадание вражеских средств воздушного нападения в 13 точках, а падение обломков сбитых целей — в семи точках.

Воздушная атака россиян продолжалась. В воздушном пространстве находились несколько вражеских беспилотников.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

27 ноября 2026 года российский беспилотник атаковал Кременчуг в Полтавской области. В центральной части города повреждены здания двух учебных заведений. В результате удара получили травмы двое детей в возрасте 12 и 13 лет.

В субботу, 28 ноября, российские войска атаковали транспортную инфраструктуру Днепра. В результате удара ранения получили два человека. В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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