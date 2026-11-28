Во время атаки ПВО сбила и нейтрализовала 141 российский дрон
В ночь на 28 ноября российские войска атаковали Украину 162 ударными беспилотниками, в том числе 74 реактивными Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили 141 вражеский БПЛА. Атака продолжалась по состоянию на утро.
В ночь на 28 ноября, начиная с 18:00 27 ноября, противник запустил 162 ударных беспилотника типа Shahed, «Гербера» и дроны-имитаторы типа «Пародия». Среди Shahed 74 были реактивными.
Дроны запускались со сторон Орела, Миллерово, Курска (РФ), временно оккупированного Донецка и Гвардейского на территории временно оккупированной территории АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила и подавила 141 вражеский беспилотник, среди которых 54 реактивных Shahed, «Гербера» и дроны других типов.
В то же время зафиксировано попадание вражеских средств воздушного нападения в 13 точках, а падение обломков сбитых целей — в семи точках.
Воздушная атака россиян продолжалась. В воздушном пространстве находились несколько вражеских беспилотников.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
27 ноября 2026 года российский беспилотник атаковал Кременчуг в Полтавской области. В центральной части города повреждены здания двух учебных заведений. В результате удара получили травмы двое детей в возрасте 12 и 13 лет.
В субботу, 28 ноября, российские войска атаковали транспортную инфраструктуру Днепра. В результате удара ранения получили два человека. В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.