W nocy z 27 na 28 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę 162 dronami uderzeniowymi, w tym 74 dronami odrzutowymi typu Shahed. Siły obrony przeciwlotniczej zneutralizowały 141 wrogich dronów. Atak trwał jeszcze rano.

W nocy z 27 na 28 listopada, począwszy od godziny 18:00 27 listopada, przeciwnik wystrzelił 162 drony uderzeniowe typu Shahed, „Gerbera” oraz drony-imitatory typu „Parodia”. Wśród dronów typu „Shahed” 74 były dronami odrzutowymi.

Drony wystrzeliwano z kierunku Orel, Millerowo, Kursk (RF), tymczasowo okupowanego Doniecka oraz Gwardijskiego na terytorium tymczasowo okupowanego Autonomicznego Republiki Krymu.

Atak powietrzny został odparty przez lotnictwo, wojska rakietowe obrony przeciwlotniczej, oddziały walki radioelektronicznej (REB) i systemy bezzałogowe, a także mobilne grupy ogniowe Sił Obronnych Ukrainy.

Według wstępnych danych, stan na godz. 08:00, obrona przeciwlotnicza zestrzeliła i unieszkodliwiła 141 wrogich dronów, w tym 54 drony odrzutowe typu Shahed, „Gerbera” oraz drony innych typów.

Jednocześnie odnotowano trafienia wrogich środków ataku powietrznego w 13 lokalizacjach, a upadek szczątków zestrzelonych celów – w siedmiu lokalizacjach.

Rosyjski atak powietrzny trwał nadal. W przestrzeni powietrznej znajdowało się kilka wrogich dronów.

Poinformowały o tym Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy.

27 listopada 2026 r. rosyjski dron zaatakował Kremenczuk w obwodzie poltawskim. W centralnej części miasta uszkodzono budynki dwóch placówek oświatowych. W wyniku uderzenia rannych zostało dwoje dzieci w wieku 12 i 13 lat.

W sobotę, 28 listopada, rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę transportową w Dnieprze. W wyniku uderzenia ranne zostały dwie osoby. Obecnie poszkodowanym udzielana jest niezbędna pomoc medyczna.

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