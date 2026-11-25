根据俄罗斯联邦统计局公布的数据，2023年9月至2026年9月期间，在马里至少有349名俄罗斯军人及雇佣兵丧生。 其中大部分伤亡发生在与图阿雷格分离主义分子及伊斯兰主义团体的交火中。 特别是，2024年7月27日，在与阿尔及利亚接壤的廷扎瓦滕附近发生的战斗中，有70名俄罗斯军人及雇佣兵丧生。 另有43人在2026年4月25日图阿雷格人和伊斯兰主义者在多个方向发动的联合进攻中丧生。

与此同时，俄罗斯部队（其人数估计约为2500人）的实际死亡人数可能更高。部分死亡案例被延迟登记，或根本未在收到的文件中体现。

例如，在2026年3月的统计数据中，死亡人数根本未被提及，尽管此前曾有报道称“非洲军团”在南帕利地区遭受了人员伤亡。

在其他非洲国家也记录到了俄罗斯方面的伤亡。特别是中非共和国，那里有俄罗斯雇佣兵负责总统的安保工作，已记录了30人死亡。 在利比亚和尼日尔也记录到了死亡案例，俄罗斯在西方军队撤离后扩大了在这些国家的军事存在。

《卫报》报道了这一消息。

一名目前被乌克兰俘虏的俄罗斯私营军事公司“瓦格纳”前战士，讲述了俄罗斯雇佣兵在马里接受的残酷训练方法。 据他称，俄罗斯教官曾利用被俘的非洲人进行战术医疗训练。

关注我们在