Zgodnie z opublikowanymi danymi Rosstatu, od września 2023 r. do września 2026 r. w Mali zginęło co najmniej 349 rosyjskich żołnierzy i najemników. Znaczna część strat wynikała ze starć z tuaregskimi separatystami i ugrupowaniami islamistycznymi. W szczególności 27 lipca 2024 r. podczas walk w pobliżu Tinzauatenu, na granicy z Algierią, zginęło 70 rosyjskich żołnierzy i najemników. Kolejne 43 osoby zginęły 25 kwietnia 2026 r. podczas wspólnej ofensywy Tuaregów i islamistów na kilku kierunkach.

Jednocześnie rzeczywista liczba ofiar śmiertelnych w rosyjskim kontyngencie, którego liczebność szacuje się na około 2500 osób, może być większa. Część zgonów rejestruje się z opóźnieniem lub w ogóle nie odnotowuje w otrzymanych dokumentach.

Tak więc w statystykach za marzec 2026 r. w ogóle nie odnotowano ofiar śmiertelnych, chociaż wcześniej informowano o stratach „Korpusu Afrykańskiego” w rejonie Nampali.

Straty rosyjskie odnotowano również w innych krajach afrykańskich. W szczególności w Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie rosyjscy najemnicy zapewniają ochronę prezydenta, zarejestrowano 30 ofiar śmiertelnych. Ofiar śmiertelnych odnotowano również w Libii i Nigrze, gdzie Rosja rozszerzyła swoją obecność wojskową po wycofaniu się wojsk zachodnich.

Informuje o tym The Guardian.

Były bojownik rosyjskiej prywatnej firmy wojskowej „Wagner”, który obecnie przebywa w ukraińskiej niewoli, opowiedział o brutalnych metodach szkolenia rosyjskich najemników w Mali. Według jego słów rosyjscy instruktorzy wykorzystywali schwytanych Afrykanów do ćwiczeń z zakresu medycyny taktycznej.

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