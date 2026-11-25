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Згідно з оприлюдненими даними Росстату, із вересня 2023-го до вересня 2026 року в Малі загинули щонайменше 349 російських військовослужбовців і найманців. Значна частина втрат припала на зіткнення з туарегськими сепаратистами та ісламістськими угрупованнями. Зокрема, 27 липня 2024 року під час боїв поблизу Тінзауатена, на кордоні з Алжиром, загинули 70 російських військових і найманців. Ще 43 особи загинули 25 квітня 2026 року під час спільного наступу туарегів та ісламістів на кількох напрямках.

Водночас реальна кількість загиблих у російському контингенті, чисельність якого оцінюють приблизно у 2500 осіб, може бути більшою. Частину смертей реєструють із запізненням або взагалі не відображають в отриманих документах.

Так, у статистиці за березень 2026 року загиблих узагалі не зазначено, хоча раніше повідомлялося про втрати «Африканського корпусу» в районі Нампали.

Російські втрати зафіксовані й в інших африканських країнах. Зокрема, у Центральноафриканській Республіці, де російські найманці охороняють президента, зареєстрували 30 смертей. Загиблих також фіксували в Лівії та Нігері, де Росія розширила військову присутність після виведення західних військ.

Про це повідомляє The Guardian.

Колишній боєць російської приватної військової компанії «Вагнер», який нині перебуває в українському полоні, розповів про жорстокі методи підготовки російських найманців у Малі. За його словами, російські інструктори використовували захоплених африканців для тренувань із тактичної медицини.

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