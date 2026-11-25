Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первые прототипы украинской противоракетной системы FREYJA должны появиться уже этой зимой. В этот же период планируется провести их первые испытания.

По словам главы государства, на данный момент ключевым приоритетом остается ускорение поставок ракет от партнеров — в частности, для систем Patriot и других имеющихся комплексов ПВО.

В то же время Украина параллельно работает над созданием собственной противоракетной системы совместно со странами-партнерами и компаниями-участниками проекта.

«Уже начался процесс интеграции компонентов: нужно эффективно объединить все возможности участников программы FREYJA, чтобы эта система реально заработала. Работаем над этим. И этой зимой должны появиться первые прототипы и пройти испытания», — заявил Зеленский.

Президент также отметил, что пока нет хороших новостей из США относительно ускорения поставок ракет — задержки продолжаются.

Вместе с тем в рамках программы FREYJA продолжается работа над компонентами и другими техническими вопросами для долгосрочного укрепления обороноспособности.

«Конечно, главное сейчас — это ускорить поставки ракет от партнеров. Ракет для «Пatriot», ракет для других наших систем, которые нужны, которые могут помочь именно сейчас», — подчеркнул он.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщается со ссылкой на его Telegram.

25 ноября операторы дальнобойных средств Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили российский многофункциональный разведывательно-информационный комплекс воздушно-космической обороны (МРИК-ВКО).

Зеленский сообщил о поражении российского военного аэродрома.

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