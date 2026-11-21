Liczba osób poszkodowanych w wyniku rosyjskich ataków dronów na Krywyj Róg w obwodzie dniepropetrowskim 20 listopada wzrosła do 58 osób. Wśród nich jest sześcioro dzieci, troje ratowników medycznych oraz pracownicy Państwowej Służby Ratowniczej, którzy udzielali pomocy poszkodowanym.

Według Oleksandra Wilkula, obecnie w placówkach medycznych miasta przebywa 28 rannych, w tym pięć dzieci. Najmłodsza poszkodowana dziewczynka ma zaledwie trzy lata.

„W szpitalach miasta przebywa 28 rannych, wśród nich pięć dzieci, a najmłodszej dziewczynce zaledwie 3 lata. W stanie ciężkim jest 11 osób, a na oddziale intensywnej terapii przebywa 5 osób, w tym 17-letni chłopak. Lekarze robią wszystko, co konieczne, aby uratować im życie. Wyrazy współczucia dla rodzin i bliskich ofiar śmiertelnych” – czytamy w poście.

W sumie 11 rannych znajduje się w stanie krytycznym. Pięć osób, w tym 17-letni chłopak, przebywa na oddziale intensywnej terapii.

W wyniku uderzeń w centrum miasta wybuchły cztery pożary. Obecnie wszystkie zostały ugaszone.

Rosyjski atak uszkodził około 25 budynków wielorodzinnych, szpital, placówki edukacyjne, zakład przemysłowy, obiekty biznesowe, restaurację, garaże i samochody. Wśród uszkodzonych pojazdów znalazły się karetki pogotowia, a także liczne samochody lokalnych mieszkańców.

Ponadto rosyjskie wojska zaatakowały gminę Nowopilską w rejonie Krywego Rogu. W wyniku ostrzału uszkodzona została tamtejsza infrastruktura.

Oleksandr Wilkul poinformował, że odpowiednie służby pracują na miejscu od wieczora, przez całą noc i nadal likwidują skutki ataku.

„Na miejscu od wieczora, przez całą noc i teraz pracują wszystkie niezbędne służby – pracownicy komunalni, energetycy, pracownicy ciepłownictwa i gazownictwa. W ten sposób udało się ustabilizować sytuację z gazem, uruchomić transport elektryczny, którego trolejbusy zostały uszkodzone, a także zrobiono już wiele w kwestii wody i pozostałych mediów. Jednak pracy jest jeszcze dużo” – zaznaczył Wilkul.

Według niego specjalistom udało się już ustabilizować sytuację w zakresie dostaw gazu oraz przywrócić działanie transportu elektrycznego po uszkodzeniu linii trolejbusowych. Trwają również prace nad przywróceniem dostaw wody i likwidacją innych skutków rosyjskich ataków.

Poinformował o tym przewodniczący Rady Obrony Krywego Rogu Oleksandr Wilkul.

Wieczorem 20 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak dwoma rakietami balistycznymi na Krywyj Rog. Pociski uderzyły w parking przy popularnej restauracji w centrum miasta. Ranionych zostało 20 osób, w tym troje dzieci, a podczas akcji ratowniczej Rosjanie ponownie zaatakowali miasto za pomocą bezzałogowych statków powietrznych z silnikiem odrzutowym.

W nocy z 19 na 20 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły masowany atak na Krywyj Róg przy użyciu dronów z silnikiem odrzutowym. W wyniku uderzeń znacznie uszkodzona została infrastruktura, w szczególności stacja benzynowa, a część miasta pozostała bez zasilania elektrycznego. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych.

Wieczorem 10 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły masowany atak dronami na obiekty infrastruktury krytycznej w Krywym Rogu. W wyniku uderzeń część miasta pozostała bez zasilania elektrycznego, a szpitale i stacje pomp wodociągowe zostały przełączone na zasilanie z generatorów. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych.

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