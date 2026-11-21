11月20日，俄罗斯对第聂伯罗彼得罗夫斯克州克里维里赫市发动的无人机袭击造成的伤亡人数已增至58人。其中包括6名儿童、3名急救医护人员以及协助伤员的紧急情况部工作人员。

据亚历山大·维尔库拉称，目前该市医疗机构中有28名伤员，其中包括5名儿童。最年幼的受伤女童仅3岁。

“全市医院目前收治了28名伤员，其中包括5名儿童，最小的女童仅3岁。 其中11人伤势严重，5人正在重症监护室接受治疗，其中包括一名17岁的少年。医生们正在竭尽全力抢救他们的生命。向遇难者的亲属和亲友表示深切哀悼，”帖文中写道。

共有11名伤者情况危急。其中5人，包括一名17岁的少年，正在重症监护室接受治疗。

市中心遭袭后引发了四起火灾。目前所有火势均已扑灭。

俄罗斯的袭击损坏了约25栋多户住宅楼、一家医院、教育机构、一家企业、商业设施、一家餐厅、车库及多辆汽车。受损车辆中包括救护车以及众多当地居民的私家车。

此外，俄军还袭击了克里沃罗格区的新皮尔斯克社区。该地区的基础设施在炮击中遭到破坏。

亚历山大·维尔库尔表示，相关救援部门自傍晚起就在现场工作，通宵达旦地持续开展袭击善后工作。

“从傍晚开始，整夜至今，所有相关服务部门——市政、电力、供热、燃气——都在现场开展工作。 因此，天然气供应状况已趋于稳定，电车线路（此前因炮击导致接触网断裂）已恢复运行，供水及其他方面也已取得显著进展。但仍有大量工作待完成，”维尔库尔指出。

据他介绍，专家们已成功稳定了天然气供应状况，并在无轨电车线路受损后恢复了电车运行。此外，恢复供水及消除俄罗斯袭击造成的其他后果的工作仍在进行中。

克里沃罗格国防委员会主席亚历山大·维尔库尔通报了这一情况。

11月20日晚，俄军向克里沃罗格发射了两枚弹道导弹。导弹击中了市中心一家热门餐厅附近的停车场。 共有20人受伤，其中包括3名儿童；而在救援行动期间，俄军再次动用喷气式无人机对该市发动了袭击。

11月20日夜间，俄军动用喷气式无人机对克里维罗格发动了大规模袭击。袭击导致基础设施严重受损，特别是加油站，且部分城区断电。此次袭击未造成人员伤亡。

11月10日晚，俄军动用无人机对克里维罗格的关键基础设施进行了大规模袭击。袭击导致该市部分地区断电，医院和自来水公司的泵站转为发电机供电。此次袭击未造成人员伤亡。

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