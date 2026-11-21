Число пострадавших в результате российских атак с использованием дронов на Кривой Рог в Днепропетровской области 20 ноября возросло до 58 человек. Среди них — шестеро детей, трое медиков скорой помощи и сотрудники ГСЧС, которые оказывали помощь пострадавшим.

По словам Александра Вилкула, в настоящее время в медицинских учреждениях города находятся 28 раненых, среди которых пятеро детей. Самой младшей пострадавшей девочке всего три года.

«В больницах города находятся 28 раненых, среди них пять детей, самой младшей девочке всего 3 года. В тяжелом состоянии — 11, в реанимации находятся 5 человек, среди них 17-летний юноша. Врачи делают все необходимое для спасения их жизней. Соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении.

Всего 11 раненых находятся в тяжелом состоянии. Пятеро человек, в том числе 17-летний юноша, — в реанимации.

В результате ударов по центру города возникли четыре пожара. На данный момент все они ликвидированы.

Российская атака повредила около 25 многоквартирных домов, больницу, учебные заведения, предприятие, объекты бизнеса, ресторан, гаражи и автомобили. Среди поврежденного транспорта — машины скорой помощи, а также многочисленные автомобили местных жителей.

Кроме того, российские войска атаковали Новопольскую общину Криворожского района. Там в результате обстрела повреждена инфраструктура.

Александр Вилкул сообщил, что необходимые службы работают на местах с вечера, в течение всей ночи и продолжают ликвидировать последствия атаки.

«На месте с вечера, всю ночь и сейчас работают все необходимые службы — коммунальщики, энергетики, тепловики, газовики. Так удалось стабилизировать ситуацию с газом, запустить электротранспорт, троллейбусные линии которого были повреждены, уже многое сделано по водоснабжению и остальному. Но работы еще много», — отметил Вилкул.

По его словам, специалистам уже удалось стабилизировать ситуацию с газоснабжением и возобновить работу электротранспорта после повреждения троллейбусных линий. Также продолжаются работы по восстановлению водоснабжения и ликвидации других последствий российских ударов.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Вечером 20 ноября российские войска нанесли удар двумя баллистическими ракетами по Кривому Рогу. Попадание пришлось на парковку возле популярного ресторана в центре города. Ранения получили 20 человек, среди них трое детей, а во время спасательной операции россияне повторно атаковали город реактивными беспилотниками.

В ночь на 20 ноября российские войска массированно атаковали Кривой Рог реактивными беспилотниками. В результате ударов значительно повреждена инфраструктура, в частности автозаправочная станция, а часть города осталась без электроснабжения. Погибших и пострадавших нет.

Вечером 10 ноября российские войска массированно атаковали беспилотниками объекты критической инфраструктуры Кривого Рога. В результате ударов часть города осталась без электроснабжения, а больницы и насосные станции водоканала перевели на генераторы. Погибших и пострадавших нет.

Читай нас в