Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили и сбили 117 из 148 беспилотников, с помощью которых российские войска атаковали страну с вечера 20 ноября. Также противник применил три баллистические ракеты.

По данным военных, с 18:00 пятницы, 20 ноября, российские захватчики атаковали Украину тремя баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23/С-400 из Брянской области и временно оккупированного Крыма.

Кроме того, враг запустил 148 ударных беспилотников типа Shahed, в том числе 87 реактивных, «Гербера» и дронов-имитаторов типа «Пародия». Запуски осуществлялись из направлений Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска и Миллерово в России, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

Отбиванием воздушного нападения занимались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительной информации, по состоянию на 08:00 субботы, 21 ноября, украинская ПВО сбила 117 вражеских беспилотников.

В то же время зафиксированы попадания в 19 точках, а падение сбитых целей и их обломков — ещё в девяти точках.

Российская атака продолжается. По состоянию на утро в воздушном пространстве Украины находилось около 10 вражеских беспилотников.

Об этом Военно-воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили в Telegram.

За прошедшие сутки, 20 ноября, российские войска нанесли 489 ударов по 48 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район погибли два человека, ещё 22 пострадали, в том числе один ребёнок.

Вечером 20 ноября российский беспилотник атаковал пригород Харькова. В результате удара пострадали шесть человек, среди них двое мальчиков в возрасте 12 и 14 лет. В жилом доме вспыхнул пожар на четвертом и пятом этажах.

Вечером 20 ноября российские войска нанесли удар двумя баллистическими ракетами по Кривому Рогу. Попадание пришлось на парковку возле популярного ресторана в центре города. Ранения получили 20 человек, в том числе трое детей, а во время спасательной операции россияне повторно атаковали город реактивными беспилотниками.

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