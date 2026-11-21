Siły obrony przeciwlotniczej Ukrainy zniszczyły i zneutralizowały 117 ze 148 dronów, którymi rosyjskie wojska atakowały kraj od wieczora 20 listopada. Ponadto wróg wystrzelił trzy rakiety balistyczne.

Według danych wojskowych, od godziny 18:00 w piątek, 20 listopada, rosyjscy najeźdźcy zaatakowali Ukrainę trzema rakietami balistycznymi „Iskander-M”/KN-23/S-400 z obwodu briańskiego oraz z tymczasowo okupowanego Krymu.

Ponadto wróg wystrzelił 148 dronów uderzeniowych typu Shahed, w tym 87 dronów odrzutowych, „Gerbera” oraz dronów-imitatorów typu „Parodia”. Wystrzelenia miały miejsce z okolic Orła, Briańska, Primorsko-Achtaarska i Millerowa w Rosji, a także z tymczasowo okupowanego Doniecka i Gwardijskiego na Krymie.

Odparciem ataku powietrznego zajęły się siły lotnicze, wojska rakietowe obrony przeciwlotniczej, oddziały walki radioelektronicznej i systemów bezzałogowych, a także mobilne grupy ogniowe Sił Obronnych Ukrainy.

Według wstępnych informacji, stan na godz. 08:00 w sobotę, 21 listopada, ukraińska obrona przeciwlotnicza zneutralizowała 117 wrogich dronów.

Jednocześnie odnotowano trafienia w 19 lokalizacjach, a upadki zestrzelonych celów i ich szczątków – w kolejnych dziewięciu lokalizacjach.

Rosyjski atak trwa. Stan na poranek w przestrzeni powietrznej Ukrainy znajdowało się około 10 wrogich dronów.

Informację tę podały Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy na Telegramie.

W ciągu ostatniej doby, 20 listopada, wojska rosyjskie przeprowadziły 489 ataków na 48 miejscowości w obwodzie zaporoskim. W wyniku wrogich ataków na Zaporoże i rejon zaporożski zginęły dwie osoby, a 22 zostały ranne, w tym jedno dziecko.

Wieczorem 20 listopada rosyjski dron zaatakował przedmieścia Charkowa. W wyniku uderzenia rannych zostało sześć osób, w tym dwóch chłopców w wieku 12 i 14 lat. W budynku mieszkalnym wybuchł pożar na czwartym i piątym piętrze.

Wieczorem 20 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak dwoma rakietami balistycznymi na Krywyj Rog. Pociski uderzyły w parking przy popularnej restauracji w centrum miasta. Ranionych zostało 20 osób, w tym troje dzieci, a podczas akcji ratowniczej Rosjanie ponownie zaatakowali miasto za pomocą bezzałogowych statków powietrznych z silnikiem odrzutowym.

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