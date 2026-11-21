乌克兰防空部队摧毁并拦截了俄罗斯军队自11月20日晚起用于袭击该国的148架无人机中的117架。此外，敌军还发射了三枚弹道导弹。

据军方消息，自11月20日（周五）18:00起， 俄罗斯侵略者从布良斯克州和被临时占领的克里米亚地区，向乌克兰发射了三枚“伊斯坎德尔-M”/KN-23/S-400弹道导弹。

此外，敌军还发射了148架“沙赫德”型攻击无人机，其中包括87架喷气式无人机、“赫伯”无人机以及“帕罗迪亚”型诱饵无人机。 发射地点包括俄罗斯的奥尔洛、布良斯克、普里莫尔斯克-阿赫塔尔斯克和米列罗沃，以及克里米亚半岛上被临时占领的顿涅茨克和格瓦尔迪耶夫斯克。

乌克兰国防军的航空兵、防空导弹部队、电子战部队、无人机部队以及机动火力小组共同参与了此次空袭的拦截行动。

据初步信息，截至11月21日（周六）上午8:00，乌克兰防空部队已击落117架敌方无人机。

与此同时，记录到19处地点遭到袭击，另有9处地点发现了被击落目标及其残骸。

俄罗斯的袭击仍在持续。截至上午，乌克兰领空内仍有约10架敌方无人机。

乌克兰武装部队空军在Telegram上通报了这一情况。

在过去24小时内（11月20日），俄军对扎波罗热州的48个居民点发动了489次打击。 由于敌军对扎波罗热市及扎波罗热区的袭击，造成两人死亡，另有22人受伤，其中包括一名儿童。

11月20日晚，一架俄罗斯无人机袭击了哈尔科夫市郊。袭击造成6人受伤，其中包括两名年龄分别为12岁和14岁的男孩。一栋居民楼的四楼和五楼因此起火。

11月20日晚，俄军向克里沃罗格发射了两枚弹道导弹。导弹击中了市中心一家热门餐厅附近的停车场。 共有20人受伤，其中包括3名儿童；而在救援行动期间，俄军再次出动喷气式无人机袭击了该市。

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