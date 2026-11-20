С начала суток 20 ноября 2026 года на фронте произошло 157 боевых столкновений. Больше всего атак российские войска совершили на Покровском направлении, где украинские защитники отразили 16 попыток продвижения вперед. В целом противник нанёс ракетные и авиационные удары, сбросил 165 управляемых авиабомб и применил более 4,5 тысячи дронов-камикадзе.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00 20 ноября 2026 года. По данным военных, за сутки российская армия нанесла два ракетных и 53 авиационных удара. Оккупанты сбросили 165 управляемых авиабомб, применили 4582 дрона-камикадзе и 1562 раза обстреляли украинские населенные пункты и позиции Сил обороны.

Ситуация на основных направлениях

Северо-Слобожанское направление. Российские войска дважды атаковали позиции украинских подразделений. Бои велись в районах Безсаловки и Новой Сичи.

Южно-Слобожанское направление. Противник четыре раза пытался продвинуться вперёд в районах Синельникового и Рубежного.

Лиманское направление. Здесь произошло четыре боевых столкновения — в районах Колодязов и Лимана. Одно из них на момент составления сводки еще продолжалось.

Славянское направление. Украинские военные вступили в бой с противником дважды. Столкновения происходили вблизи Кривой Луки и Ямполя. Один бой продолжался по состоянию на 22:00.

Константиновское направление. Силы обороны отразили шесть атак российских войск в районах Константиновки и Новоселовки. Еще одно боевое столкновение продолжалось.

Покровское направление остается самым горячим участком фронта. В течение суток россияне 16 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах Торецкого, Кучерового Яра, Белицкого, Вольного, Черниговки и Сергеевки, а также в направлении Доброполья. Три боя на момент публикации сводки еще продолжались.

По предварительным подсчетам Генштаба, на этом направлении украинские военные ликвидировали 29 оккупантов, ещё четверо российских военных получили ранения. Также Силы обороны уничтожили семь единиц автомобильной техники, три единицы специальной техники и 30 укрытий противника. Еще четыре автомобиля, одну артиллерийскую систему, две единицы специальной техники и 49 укрытий россиян были повреждены.

Кроме того, украинские военные поразили три пункта управления беспилотниками. Всего на этом направлении уничтожили или подавили 148 российских беспилотников различных типов. Гуляйпольское направление. Российские войска шесть раз атаковали украинские позиции в районах Нового Запорожья, Терноватого и Рождественки. Одно боевое столкновение продолжалось на момент составления сводки.

Ореховское направление. Противник один раз пытался атаковать позиции Сил обороны в районе Новоданиловки.

Где россияне не наступали

На Купянском, Краматорском, Александровском и Приднепровском направлениях российские войска в течение суток не проводили наступательных действий. На других участках фронта существенных изменений в обстановке не зафиксировано. В Генштабе отмечают, что украинские защитники продолжают сдерживать российские атаки и наносить противнику потери.

Украинские военные провели в Харьковской области наступательную операцию «Медвежья ловушка» и вернули контроль над 204 квадратными километрами территории и 14 селами. Бои продолжались в условиях информационного затишья, а для обмана российских войск украинские защитники использовали танки Abrams. О деталях операции бойцы 475-го отдельного штурмового полка Code 9.2 рассказали 20 ноября 2026 года.

Бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады поразили четыре замаскированные пушки россиян на Гуляйпольском направлении. Среди уничтоженной техники — две пушки 2А36 «Гиацинт-Б» и две 2А65 «Мста-Б».

Накануне экипажи украинских истребителей Су-27 нанесли удар по месту дислокации российских операторов беспилотников в городе Белицкое Донецкой области. Операцию выполнили пилоты Воздушных сил ВСУ.

В течение 16 ноября и в ночь на 17 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли серию результативных ударов по средствам разведки и радиоэлектронной борьбы российской армии. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Украинские военные 17 и 18 ноября нанесли удары по объектам российской военной логистики в Луганской и Курской областях, а также подтвердили повреждение трех военно-транспортных самолетов РФ. Один из самолетов — Ил-76 — получил очень значительные повреждения.

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